Politika

"PODRŠKA PREDSEDNIKU VUČIĆU" Građani Stare Pazove poslali jaku poruku (VIDEO)

В.Н.

13. 09. 2025. u 20:17

NA današnjem skupu protiv blokada u Staroj Pazovi okupljeni građani istakli su da pružaju podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i da žele stabilnost i mir.

ПОДРШКА ПРЕДСЕДНИКУ ВУЧИЋУ Грађани Старе Пазове послали јаку поруку (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

"Ja sam došao ovde da podržimo Srbiju, Srbiju koja ne želi da gubi energiju. Skupili smo se u velikom broju, došli sm oda podržimo predsdednika Vučića. Mislim da smo na pravom putu", rekao je stanovnik Stare Pazove.

"Želimo da stane ovaj haos, hvala Bogu nadamo se da ćemo uspeti"  rekao je još jedan stanovnik Stare Pazove.

