BLOKADERI SE IŽIVLJAVAJU NAD BAKOM INVALIDOM: Uznemirujuća scena iz Novog Sada - "Tišina, rekla sam!" (VIDEO)

UZNEMIRUJUĆI snimak zabeležen u Novom Sadu pojavio se na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen

Naime, na snimku se vide blokaderi u svojoj sada već redovnoj blokadi saobraćaja i sprečavanju kretanja običnim građanima, kako se iživljavaju nad bakom invalidom.

"Tišina, rekla sam!" dere se u jednom momentu blokaderka na baku.

"Evo kako strokaderka zamišlja demokratiju ućutkivanja bake pored burnog negodovanja vozača na raskrsnici kod Merkatora jer je svima očigledan besmisao njihova blokada saobraćaja", napisao je jedan korisnik društvene mreže Iks koji je podelio ovaj snimak.

Pogledajte video:

Evo kako strokaderka zamislja demokratiju ucutkivanja bake pored burnog negodovanja vozaca na raskrsnici kod Merkatora jer je svima ocigledan besmisao njihova blokada saobracaja. pic.twitter.com/gGimqYAvBt — Aleksandar Vasilic (@FotoNsX) September 12, 2025



