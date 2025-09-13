Politika

BLOKADERI SE IŽIVLJAVAJU NAD BAKOM INVALIDOM: Uznemirujuća scena iz Novog Sada - "Tišina, rekla sam!" (VIDEO)

В.Н.

13. 09. 2025. u 14:09

UZNEMIRUJUĆI snimak zabeležen u Novom Sadu pojavio se na društvenim mrežama.

БЛОКАДЕРИ СЕ ИЖИВЉАВАЈУ НАД БАКОМ ИНВАЛИДОМ: Узнемирујућа сцена из Новог Сада - Тишина, рекла сам! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Naime, na snimku se vide blokaderi u svojoj sada već redovnoj blokadi saobraćaja i sprečavanju kretanja običnim građanima, kako se iživljavaju nad bakom invalidom. 

"Tišina, rekla sam!" dere se u jednom momentu blokaderka na baku. 

"Evo kako strokaderka zamišlja demokratiju ućutkivanja bake pored burnog negodovanja vozača na raskrsnici kod Merkatora jer je svima očigledan besmisao njihova blokada saobraćaja", napisao je jedan korisnik društvene mreže Iks koji je podelio ovaj snimak. 

Pogledajte video:


 

