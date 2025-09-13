MITING SRPSKE LISTE U SEVERNOJ MITROVICI: Glas za SL, glas za oslobođenje Mitrovice (FOTO)

SRPSKA lista održala je danas predizborni miting u amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka u Severnoj Mitrovici, sa koga su pozvali okupljene da na lokalnim izborima 12. oktobra svoj glas daju Srpskoj listi i podrže kandidata za gradonačelnika Milana Radojevića i kandidate za odbornike ove liste.

Novosti

Skup je počeo intoniranjem himne Republike Srbije „Bože pravde“, koju je izveo KUD „Kopaonik“.

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek rekao je da je 12. oktobar dan kada će se građani osloboditi nelegalnih i nelegitimnih gradonačelnika i kada će Srbi preuzeti svoj grad i svoju sudbinu u svoje ruke.

- Svima koji ste u ovom amfiteatru, onima u holu i ispred zgrade želim da se zahvalim što ste danas došli da podržite najveću, najjaču, najbolju srpsku stranku na Kosovu i Metohiji. Kada kažem moji Mitrovčani mislim na sve vas, na Srbe, Bošnjake, Rome, Gorance i ostale, na sve nas koji radimo i živimo u jedinom multietničkom gradu na Kosovu i Metohiji. Došao je dan kada možemo olovkom da smenimo sada, mogu slobodno da kažem, bivšeg gradonačelnika. Odabrali smo da kampanju počnemo iz Severne Kosovske Mitrovice jer je ovo bastion ostanka i opstanka Srba na Kosovu i Metohiji. U ovom gradu vekovima branimo našu slobodu, ime i prezime i da smo jači nego što smo ikada bili. Svaki građanin, svaki radnik, svaki poljoprivrednik, svaka porodica je tri godine trpela nepravdu i zato je vreme da 12. oktobra smenimo nelegalnog gradonačelnika - istakao je Elek.

Novosti

Govoreći o kandidatu Srpske liste za gradonačelnika, Elek je poručio da je Radojević više puta pokazao I dokazao svoj patriotizam i ljubav prema svom gradu.

- Ja nemam nikakvu nedoumicu, pred vama je čovek koji je rođen u Kosovskoj Mitrovici, čovek kome porodica, deca i roditelji žive u Kosovskoj Mitrovici. Naš kandidat je obrazovan, porodičan i častan čovek i molim vas da aplauzom pozdravimo budućeg gradonačelnika, a on je Milan Radojević. Samo jedinstveni i složni možemo da oslobodimo naš grad od lažnih, nelegalnih i nelegitimnih Kurtijevih gradonačelnika i zato vas molim da 12. oktobra pozovete sve svoje komšije, prijatelje, kumove, rođake da kažemo da je odbrojavanje počelo i da krećemo u oslobađanje našeg grada. Složni možemo da pobedimo i sačuvamo naš grad i na kraju želim da vam poručim – Živela Srpska lista, živeo naš narod i nadasve živela Srbija - poručio je Elek.

Kandidat SL za gradonačelnika Severne Mitrovice Milan Radojević, na početku govora, upitao je prisutne da li žele slobodu, na šta su oni odgovorili aplauzom i povicima „Atiću odlazi“.

- Ovo su Mitrovčani koji su ‘99. odbranili ovaj grad. Na februarskim izborima napravili smo prvi korak, sada je vreme i za sledeći – da svoj grad, našu Kosovsku Mitrovicu, vratimo svojim građanima da sami odlučuju o svojoj sudbini. Pre nešto više od tri godine neki nepoznati ljudi su došli u naš grad i počeli da odlučuju o našoj sudbini. Kako ćemo da živimo, gde ćemo da se krećemo. Naša deca ne smeju da hodaju ulicama ovog grada, naša deca ne smeju da slave maturu. Ti nepoznati ljudi su počeli da se utrkuju ko će više štete da nam nanese. Hapsili su nam decu, čestite ljude, proterivali naše sugrađane - rekao je Radojević.

Novosti

On je dodao da režim u Prištini zna da je Mitrovica administrativni centar za sve Srbe na severu i da, ako slome Kosovsku Mitrovicu, slomili su Srbe na Kosovu i Metohiji.

- Mi im danas pokazujemo da nisu uspeli i da neće uspeti. Počeli su da nam oduzimaju institucije, malo im je to bilo pa su počeli da nam uzimaju i kuće i stanove, upućivali seksističke komentare našim sugrađankama. Kada smo napustili institucije verovali smo da će međunarodna zajednica shvatiti patnju Srba, nažalost to se osim saopštenja nije dogodilo. Juče su upali u još dve institucije, udarili su na nemoćne, na bolesne, na majke i na decu. Budimo mudri i na izborima koji slede podržite Srpsku listu, da budemo bezbedni, da se naša deca bezbedno šetaju, da se bave sportom. Zajedno sa vama možemo da napravimo taj iskorak. Pred vama su kandidati Srpske liste, pošteni građani koji žele da nam budućnost bude bolja. Svi zajedno vratimo našu Mitrovicu svojim Mitrovčanima, da ove koji su došli vratimo nazad. Jesen je posebna za Kosovsku Mitrovicu, hvala Bogu imamo slavlja – Mitrovica u oktobru obeležava oslobođenje u Prvom svetskom ratu, daće Bog da 12. oktobra oslobodimo Kosovsku Mitrovicu. Zato 12. oktobra dajte svoj glas Srpskoj listi, zaokružite broj 170 za pobedu svih nas - rekao je Radojević.

Član Srpske liste i nosilac odborničke liste u Severnoj Mitrovici Ivan Zaporožac rekao je okupljenima da su Srbi, kada su napuštali kosovske institucije, verovali u odlučnost i da će izboriti pravo da žive bolje i slobodnije.

- Braćo i sestre, i dragi moji prijatelji, želim da sa vama podelim jednu moju strepnju, jedan strah, jer Kurtiju može svašta da padne na pamet. Njegova politika je vođena isključivo željom da nas ovde nema. On vidi da je srpski narod sad jedinstveniji nego ikada. I verujte mi da će probati da razbije ovo jedinstvo, da nas satjera u ćorsokak. Siguran sam da neće stati, juče nam je zatvorio dve institucije, siguran sam da neće stati, siguran sam da će pokušati da uradi nešto što bi nas sve obezglavilo. Zato nam je, ako dođu takvi trenuci, ako se bilo šta naopako desi, bitno da ostanemo mudri, da ostanemo sabrani i da budemo hrabri. Jer njegov jedini cilj je ono što sam vam rekao – da napravi sve da mi ne izađemo na ove izbore, da ne preuzmemo vlast, da pokuša da srpski narod pomisli da mu ovde nije mesto i da treba da ide odavde. I zato vas molim još jednom da budemo sabrani, hrabri i odlučni, jer ovde su naša ognjišta, ovde je naše mesto. Siguran sam u to. Molim vas još jednom, dragi prijatelji, da ne dozvolite da vas zavedu lažne patriote sa druge strane, koji se na društvenim mrežama biju u grudi i predstavljaju kao spasioci. To su oni, dragi moji drugari, koji, kada im damo da okače jednu srpsku zastavu, oklevaju da to učine. To nisu ljudi na koje možemo da računamo, verujte mi, jer su to, kao što ja uvek kažem, borci na Fejsbuk stranici i na Tviteru. I znajte da svaki glas koji date nekome umesto Srpskoj listi, računajte da ste ga dali direktno Kurtiju. Sećate se da je Kurti žalio što neke još od srpskih lista nisu ušle u taj parlament. A zašto je žalio? Pa samo zato što može sa njima da manipuliše. Sa Srpskom listom ne može da manipuliše. Ispunili smo naše obećanje. Nismo dozvolili da se formira vlada u Prištini i naši poslanici dostojno tamo stoje i podržavaju volju ovog naroda da ne može Kurti da vlada nama. Zato, ljudi moji, birajte mudro i budimo jedinstveni. Jer, braćo i sestre, jedino Srpsku listu podržava Republika Srbija i njeno državno rukovodstvo i mi smo ta nit koja povezuje Srbiju i naš narod ovde. Glas za Srpsku listu znači i sigurniju budućnost za svu našu decu, za naše porodice, za svako srpsko ime i prezime koje živi na ovim prostorima. I zato danas ovde obećavamo – kada osvojimo vlast, kada posle 12. oktobra uđemo u opštinu Severna Mitrovica, vratićemo ljudima veru, vratićemo nadu u život, vratićemo osmeh na lica naše dece - rekao je Zaporožac.

Kandidat za odbornika i direktorica Osnovne škole „Branko Radičević”, Biljana Vukićević pozvala je prisutne da podrže Srpsku listu i da svoj glas daju, kako je rekla, pobedi Srpske liste i time osiguraju budućnost Srba u svojoj borbi za opstanak i ostanak na svojim ognjištima.

- Stojim pred vama kao osoba koja je ceo život posvetila obrazovanju naše dece, privilegija je kada svakog dana u školi pratim njihove uspehe. Dečija suza je najiskrenija suza i to je ono što najviše boli i zato vas molim da 12. oktobra zbog naše dece koja neće imati drugi grad, ovakav sigurno, zaokružite broj 170, jer jedino Srpska lista je ona koja misli na sve nas i jedino Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić vezuju nit našeg zajedništva. Ja sam ponosna što sam kandidat Srpske liste i verujem da je to mogao da bude još neko od vas jer ima mnogo dobrih ljudi. Kada smo na sastanku, ja gledam ljude sa kojima sam delila i dobro i zlo i ja sam ponosna na sve naše sugrađane jer smo jedna porodica, ne može majka sve ljude da rodi, ali moramo biti zajedno. Uvek sam kao nastavnik gledala da naša deca budu na sigurnom i kada su bili neki ružni događaji u našem gradu, deca su nam bila bezbedna u školi i tako će ostati. Živela Srbija, živela Kosovska Mitrovica. Glas za Srpsku listu je glas za naš opstanak i na izborima 12. oktobra pozivam vas da podržimo našeg kandidata za gradonačelnika, Milana Radojevića, i odbornike Srpske liste - rekla je Vukićević.

Nekadašnji košarkaš Željko Rebrača istakao je da je zajedno sa Srpskom listom i u februaru doneo pobedu srpskom narodu i da je zato ponovo došao da podrži SL ka novoj pobedi, sada na lokalnim izborima.

- Ja znam da je Srpska lista jedina lista koja stoji iza ovog naroda. I mi moramo da budemo složni zajedno, jer ako smo složni, ne može nas niko pobediti. Ja znam da ljudi ovde imaju mnogo iskustva, znaju da vode opštinu, imaju podršku naroda, imaju podršku Republike Srbije i predsednika Vučića. Tako da jedino Srpska lista i broj 170 – idemo do pobede. Hvala vam svima, ovo je otadžbina, ovo kako da nisam znao kako da kažem - poručio je Rebrača.

Novosti

Ispred Fakulteta tehničkih nauka bilo je prisutno više stotina građana Mitrovice, za koje je bio postavljen video-bim na kome se uživo emitovao program iz amfiteatra.

Na samom kraju, kandidati za odbornike u SO Severna Mitrovica izašli su na binu zajedno sa čelnicima SL i pozdravili građane.