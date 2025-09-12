"ČETIRI MILIJARDE ULOŽENO U RUŠENJE SRBIJE!" Vučić: Glavni organizator dolazi spolja - Znamo bar tri zemlje da su se posebno angažovale!
GOSTUJUĆI na televiziji Informer predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o pokušaju sprovođenja obojene revolucije u Srbiji istakao je da je u rušenje Srbije uloženo 4 milijarde dolara.
Uloženo je 4 milijarde u rušenje Srbije, otkriva on.
- Ko su protivnici? Glavni organizator dolazi spolja. Oni su radili na umrežavanju i okupljanju. Pravili su studentsku mrežu i mrežu dece što je zastrašujuće, razarajući elementarnu vrednost našeg društva. To su pripadnici različitih obaveštajnih agencija iz više zemalja. Znamo bar tri zemlje da su se posebno angažovale i njihove obaveštajne mreže. Primoran sam da ne izgovorim, zato što bih time srušio poziciju Srbije i njene neutralnosti i prema tim zemljama, a te zemlje znaju da mi znamo da one to sprovode. Vidite koliko troše N1 i Nova S pa vidite odakle je sve to finansirano i biće vam sve jasno - naveo je Vučić.
