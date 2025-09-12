Politika

"ČETIRI MILIJARDE ULOŽENO U RUŠENJE SRBIJE!" Vučić: Glavni organizator dolazi spolja - Znamo bar tri zemlje da su se posebno angažovale!

В.Н.

12. 09. 2025. u 23:25

GOSTUJUĆI na televiziji Informer predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o pokušaju sprovođenja obojene revolucije u Srbiji istakao je da je u rušenje Srbije uloženo 4 milijarde dolara.

ЧЕТИРИ МИЛИЈАРДЕ УЛОЖЕНО У РУШЕЊЕ СРБИЈЕ! Вучић: Главни организатор долази споља - Знамо бар три земље да су се посебно ангажовале!

Foto: Printscreen

Uloženo je 4 milijarde u rušenje Srbije, otkriva on.

- Ko su protivnici? Glavni organizator dolazi spolja. Oni su radili na umrežavanju i okupljanju. Pravili su studentsku mrežu i mrežu dece što je zastrašujuće, razarajući elementarnu vrednost našeg društva. To su pripadnici različitih obaveštajnih agencija iz više zemalja. Znamo bar tri zemlje da su se posebno angažovale i njihove obaveštajne mreže. Primoran sam da ne izgovorim, zato što bih time srušio poziciju Srbije i njene neutralnosti i prema tim zemljama, a te zemlje znaju da mi znamo da one to sprovode. Vidite koliko troše N1 i Nova S pa vidite odakle je sve to finansirano i biće vam sve jasno - naveo je Vučić.

Sve detalje Vučićevog gostovanja pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)

VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)