SRAMNO IZVEŠTAVANJE N1: Čarli Kirk nije ubijen, nego je "umro nakon što je pogođen metkom" (VIDEO)

OPOZICIONI mediji sramno izveštavaju nakon atentata na američkog patriotu Čarlija Kirka, bliskog saradnika predsednika Donalda Trampa.

Foto: Prinstkrin

"Kirk je umro nakon što je pogođen metkom", izvestili su na N1.

Po njima, ovde nije reč o zločinačkom ubistvu, a Čarli Kirk nije ubijen.