SRAMNO IZVEŠTAVANJE N1: Čarli Kirk nije ubijen, nego je "umro nakon što je pogođen metkom" (VIDEO)
OPOZICIONI mediji sramno izveštavaju nakon atentata na američkog patriotu Čarlija Kirka, bliskog saradnika predsednika Donalda Trampa.
"Kirk je umro nakon što je pogođen metkom", izvestili su na N1.
Po njima, ovde nije reč o zločinačkom ubistvu, a Čarli Kirk nije ubijen.
