Politika

SRAMNO IZVEŠTAVANJE N1: Čarli Kirk nije ubijen, nego je "umro nakon što je pogođen metkom" (VIDEO)

В. Н.

12. 09. 2025. u 14:04

OPOZICIONI mediji sramno izveštavaju nakon atentata na američkog patriotu Čarlija Kirka, bliskog saradnika predsednika Donalda Trampa.

СРАМНО ИЗВЕШТАВАЊЕ Н1: Чарли Кирк није убијен, него је умро након што је погођен метком (ВИДЕО)

Foto: Prinstkrin

"Kirk je umro nakon što je pogođen metkom", izvestili su na N1.

Po njima, ovde nije reč o zločinačkom ubistvu, a Čarli Kirk nije ubijen.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IZMISLILI ŠPIJUNSKU AFERU: VJT demantovalo pisanje Nove
Politika

0 2

IZMISLILI ŠPIJUNSKU AFERU: VJT demantovalo pisanje Nove

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu demantovalo je pisanje portala Nova.rs i neistine koje su navedene u tekstu pod naslovom "Otkrivamo Zagorka Dolovac traži istragu: Kako je Više tužilaštvo u Beogradu postupalo protiv kineskog i britanskog špijuna koji su pobegli iz kućnog pritvora", a koji su preneli i drugi mediji.

12. 09. 2025. u 16:30

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!