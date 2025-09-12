Politika

"SPREMNI SMO IZDVOJIMO I VIŠE NOVCA ZA POVRATAK NAŠIH LEKARA IZ INOSTRANSTVA" Vučić: Oni znaju kako je raditi u najboljim klinikama

В.Н.

12. 09. 2025. u 10:48

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je mnogo srećan zbog broja lekara koji se vraćaju u Srbiju.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Sve što uradite, svaki čovek kojem pomognete je dokaz da da smo malim naporom uradili velike stvari i spremni smo da ulažemo još više novca. I ako bude potrebe i za novi budžet Zlatibore, da razgovaram sa ministrom finansija. On je težak čovek, neće da čuje nikog drugog oko para. Tako da.. takav mu posao. Nije to samo kritika, već i pohvala. Tako da sam spreman da pomognem po ovom pitanju, da pokušam i više hiljada naših ljudi vratim iz inostranstva da rade ovde, jer njihovo znanje i iskustvo je bogatstvo naše zemlje. Oni znaju kako je raditi u najboljim klinikama i u Nemačkoj, Austriji, Francuskoj, Norveškoj, Švedskoj - rekao je predsednik. 

- Nama su potrebni lekari profesionalci, koji imaju znanje, i koji se drže lekarske etike. Koji neće praviti razliku među pacijentima, već će da leče sve ljude. Mi smo nažalost imali lekare koji su pravili razliku među pacijentima zbog politike, i to je nedopustivo. Trebaju nam lekari koji će se ponašati normalno, a takvih je 99 odsto - naglasio je Vučić.

Dodao je i da je  potrebno da se vrati i veliki broj vozača i nekih drugih, posebno zanatlija.

