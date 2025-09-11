Politika

ODRŽANO ROČIŠTE U SLUČAJU SLAĐANA TRAJKOVIĆA: Maltretiranje Srba od strane Prištine

Dragana ZEČEVIĆ

11. 09. 2025. u 12:54

PRED Posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini danas je održano ročište u slačaju protiv Slađana Trajkovića, optuženog da je počinio navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opštine Vučitrn tokom 1999. Godine.Prema rečima advokata Bogdana Lazića , na današnjem ročištu se raspravljalo o svedocima tužilaštva i odbrane.

ОДРЖАНО РОЧИШТЕ У СЛУЧАЈУ СЛАЂАНА ТРАЈКОВИЋА: Малтретирање Срба од стране Приштине

- Predlog tzžilaštva za nove svedoke odbijen je od strane sudskog veća, dok su od jednaest predloženih svedoka odbrane prihvaćena četiri-istakao je advokat Lazić dodajući da je naredno ročište zakazano za oktobar mesec.Inače, Slađan Trajković bivši pripadnik tzv kosovske policije  uhapšen je 15. decembra 2022. godine u južnoj Mitrovici i od tada se nalazi u pritvoru a uprkos brojnim zdravstvenim rpoblemima pre svega dijabetesu, on se prema rečima adokata Lazića trenutno oseća dobro.

