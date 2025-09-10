ŠEFICU BLOKADERA OTREZNIO BEOGRADSKI TAKSISTA: Nikada se bolje nije živelo u Srbiji (FOTO)
ŠEFICI blokadera Nataši Kandić jedan beogradski taksista sasuo je istinu u lice, ističući da nikada nije bolje živeo nego danas.
- Taksista Yandex Go reče mi da nikad bolje nije živeo, ostane mu mesečno od 1.000 do 2.000 evra, zavisno koliko sati radi. Ne znam da li se hvalio pa preterao, jer vidim u marketima da svi kupujemo samo proizvode sa oznakom "akcija" i pred istekom roka - napisala je Kandić na mreži X.
