POSLANIK EP TIJERI MARIJANI: U Srbiji se dešava nasilje protiv države i njenih institucija!

FRANCUSKI poslanik u Evropskom parlamentu Tijeri Marijani poručio je danas u Strazburu da se u Srbiji ne dešavaju mirni protesti, već nasilje nad državom i njenim institucijama u cilju promene vlasti!

Foto: Printskrin

Marijani je istakao da se protesti ne mogu okarakterisati kao mirni, jer utiču na čitavo stanovništvo koje je talac ilegalnih postupaka jedne manjine.

- Baš kao i u Gruziji, Evropska unija se opredelila da u Srbiji poseje haos umesto da podrži demokratski izabranog presdsednika. U Srbiji je već 9 meseci traje talas protesta koji se više ne mogu okarakterisati kao mirni, jer utiču na čitavo stanovništvo koje je talac ilegalnih postupaka jedne manjine.

Putevi i ulice su blokirani, napadaju se lokalni političari, gotovo 200 političara je ranjeno. Ovo nije klasičan protest, to je nasilje protiv države i njenih institucija u cilju zbacivanja Vlade. Srpske vlasti su pokazale otvorenost za dijalog sa studentima, predsednik Vučić je čak ponudio i savetodavni referendum o njegovom mandatu. Međutim, na svakom ćošku studenti su odbili te predloge - rekao je Marijani.

Marijani je istakao da se iza takozvanih studentskih pokreta, nalaze radikalne formacije čiji je jedini cilj destabilizacija Srbije te jasno poručio da je rezolucija o Srbiji novo mešanja Brisela u unutrašnja pitanja jedne zemlje.

- Ono što se nalazi iza ovih pokreta su radiklane politizovane nevladine organizacije, koje se ne zalažu za mirne reforme, već žele da destabilizuju Srbiju i od toga prave geopolitičku igru. Aleksandar Vučić je dobio više od 60 odsto glasova na izborima, ima jasnu većinu, ima legitimitet. Brisel mora da prestane da maltretira Srbiju pod ovim ili onim izgovorom. Ova rezolucija je novo mešanje protiv demokratski izabrane vlade - izjavio je Tijeri Marijani.