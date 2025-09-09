VUČIĆ O NAPADU IZRAELA NA KATAR: Ne znate šta će biti sutra, situacije su nepredvidive

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić najavio moguće putovanje u Japan, susret sa premijerom i carem, komentarisao globalna dešavanja i napredak blokaderskog pokreta, kao i početak izgradnje Nacionalnog stadiona i ložionice u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o mogućem putovanju u Japan, ističući da će odluka zavisiti od situacije u zemlji i svetu. „Zavisi od situacije ovde, ali trebalo bi da, ukoliko odem, imam susret s premijerom Japana, da posetim naš paviljon na Ekspu Japana. Jedan je od najposećenijih paviljona. Takođe planiram da se sretnem sa japanskim biznismenima, a moguće je da ću biti primljen i od strane cara“, rekao je Vučić.

On je takođe komentarisao aktuelna dešavanja u svetu, ističući da su situacije nepredvidive.

„Danas je Izrael napao Katar, ne znate šta će biti, tako da ne planiramo previše. Za mene je važno da zajednički guramo zemlju napred, da čuvamo mir i stabilnost“, naveo je predsednik, dodajući da nervoza koju pokazuje kompletan blokaderski pokret sa dosovskim političarima proizilazi iz njihovog neuspeha i frustracija jer im je jasno da je pokušaj rušenja vlasti na ulicama i izvođenja obojene revolucije propao. Vučić je podsetio i da su oni tvrdili kako ih nema dovoljno u debatama, a kada je on ponudio debatu, oni su odbili.

Predsednik je istakao i napredak u infrastrukturnim projektima: „Dobijena je građevinska dozvola za Nacionalni stadion i ložionicu i idemo punom parom u izgradnju“, naglasivši značaj ovih investicija za zemlju i sportski razvoj Srbije.