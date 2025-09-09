KO TO BLOKIRA BAJINU BAŠTU? Evo ko zagorčava život građana

VEĆINSKA Srbija se oduvek pitala ko su ti ljudi koji u radno vreme, kada normalna Srbija radi, blokiraju saobraćajnice, ne dozvoljavaju učenicima da idu u školu i imaju vremena tokom celog dana da sprovode svoju blokadersku agendu.

Foto: nsuzivo.rs

U većim gradovima teže se dolazi do takvih saznanja, s obzirom da se ljudi bez lica uspešno sakrivaju, međutim, u manjim sredinama, gde ništa ne može da se sakrije, građani itekako znaju ko su ljudi koji im zagorčavaju svakodnevni život.

Takav je slučaj i sa Bajinom Baštom, gde nekoliko neradnika, osuđenih lica i uživaoca opojnih droga već osmi mesec maltretiraju svoje sugrađane i ne dozvoljavaju im normalan život.

Uhapšena zbog droge 2019. godine, danas predvodi blokadere

Tokom 2019. godine, u januaru mesecu, kod Tatjane Ilić na velikom odmoru je pronađena određena količina marihuane. Danas je ova osoba na čelu kolone koja blokira život građana Bajine Bašte.

Hapšen zbog droge, napadao službena lica, izazvao saobraćajnu nesreću sa smrtnim ishodom

Slobodan Divac je u više navrata izvršio krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pored ovoga, Slobodan je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi sa smrtnim ishodom, koja je izazvana njegovom krivicom.

U bogat CV je dodao i delo koje se tiče napada na službeno lice, dok je izvšio i krađu u ustanovi kulture, kada je načinjena materijalna šteta u iznosu od 50 hiljada dinara.

Ono što je poražavajuće, društvo žele da menjaju ljudi koji su na privatnom planu pokazali da ih zanima samo kriminal i bogaćenje, a uz to, smatraju da čitava Srbija, kao i Bajina Bašta treba da stanu, kako bi oni ostvarili svoje bolesne ambicije.

Takođe, jedan od predvodnika blokada je i narodni poslanik Aleksićevog NPS Uroš Đokić, koji sprečava ostale sugrađane da rade i da se školuju, dok je svoju suprugu Jelenu Đokić tokom 2023. godine zaposlio u Ministarstvu rudarstva i energetike.

NASILjE KAO IDEJA BLOKADERA

Da znaju samo da pričaju jezikom nasilja govori i video na kome se vidi kako Ivan Radovanović, zajedno sa ostalim blokaderima besomučno tuče čoveka koji se nalazi na podu.

Toliko o idealima, kodeksima i normalnom ponašanju.

Tokom prethodnih nedelja, građani Bajine Bašte su u više navrata svojom brojnošću pokazali da žele da se vrate normalnom životo i da blokaderska politika nije opcija za ovu sredinu.