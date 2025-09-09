Politika

SLIKA I PRILIKA BLOKADERA: Drže predavanja o poštenju, moralu i pravdi, a kradu donacije iz crkve (VIDEO)

В. Н.

09. 09. 2025. u 09:27

STANIŠA Krstić iz Korenite kod Loznice pre nekoliko dana uhvaćen je kada je obio crkvu na saborištu u Tršiću i tom prilikom ukrao dobrovoljni prilog.

СЛИКА И ПРИЛИКА БЛОКАДЕРА: Држе предавања о поштењу, моралу и правди, а краду донације из цркве (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Ovo je slika i prilika blokadera, koji drže predavanje o moralu, poštenju i pravdi, a kradu, ruše i razbijaju.

Krstić stalni je učesnik protesta "Ne damo Jadar".

U Loznici je hapšen zbog skakanja na automobil na blokadama.

 

 

Prilikom pohoda na stanicu Prokop, kada je Zlatko Kokanović predvodio proteste bio im je obezbeđenje.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!

KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!