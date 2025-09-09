SLIKA I PRILIKA BLOKADERA: Drže predavanja o poštenju, moralu i pravdi, a kradu donacije iz crkve (VIDEO)

STANIŠA Krstić iz Korenite kod Loznice pre nekoliko dana uhvaćen je kada je obio crkvu na saborištu u Tršiću i tom prilikom ukrao dobrovoljni prilog.

Foto: Novosti

Ovo je slika i prilika blokadera, koji drže predavanje o moralu, poštenju i pravdi, a kradu, ruše i razbijaju.

Krstić stalni je učesnik protesta "Ne damo Jadar".

U Loznici je hapšen zbog skakanja na automobil na blokadama.

Prilikom pohoda na stanicu Prokop, kada je Zlatko Kokanović predvodio proteste bio im je obezbeđenje.