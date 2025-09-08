Politika

"DRŽANJE PREDAVANJA SRBIMA NIKADA NIJE DOBRA OPCIJA" Gujon oštro odgovorio Marti Kos: "Licemerje nikada nije opcija"

08. 09. 2025. u 21:25

ARNO Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije, odgovorio je danas na društvenoj mreži "Iks" na "savete" koje je Marta Kos uputila Vladi Srbije.

FOTO: Marko Petrović

Prenosimo objavu Gujona u celosti:

“Pošto ste sebi uzeli slobodu da date savet Srbiji, dozvolite mi da vam uzvratim. Držanje predavanja Srbima nikada nije dobra ideja, posebno kada to radite iz strane zemlje na stranom jeziku, ali ako se ipak odlučite za to, pobrinite se da vam ruke budu čiste. U ovom kontekstu, sloboda medija, pravosuđe i demokratija definitivno nisu teme koje bi trebalo da pomenete, s obzirom na sve veće kritike vaših građana prema EU u vezi sa ovim fundamentalnim vrednostima koje delimo. Niko, naravno, nije savršen, i ja ne bacam prvi kamen kao vi, ali licemerje nikada nije opcija. Na nama je.”

