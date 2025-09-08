"DRŽANJE PREDAVANJA SRBIMA NIKADA NIJE DOBRA OPCIJA" Gujon oštro odgovorio Marti Kos: "Licemerje nikada nije opcija"
ARNO Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Vlade Srbije, odgovorio je danas na društvenoj mreži "Iks" na "savete" koje je Marta Kos uputila Vladi Srbije.
Prenosimo objavu Gujona u celosti:
“Pošto ste sebi uzeli slobodu da date savet Srbiji, dozvolite mi da vam uzvratim. Držanje predavanja Srbima nikada nije dobra ideja, posebno kada to radite iz strane zemlje na stranom jeziku, ali ako se ipak odlučite za to, pobrinite se da vam ruke budu čiste. U ovom kontekstu, sloboda medija, pravosuđe i demokratija definitivno nisu teme koje bi trebalo da pomenete, s obzirom na sve veće kritike vaših građana prema EU u vezi sa ovim fundamentalnim vrednostima koje delimo. Niko, naravno, nije savršen, i ja ne bacam prvi kamen kao vi, ali licemerje nikada nije opcija. Na nama je.”
Preporučujemo
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)