U NEDELJU OBARAMO REKORD OD 150.000! Centar za društvenu stabilnost pozvao na skup protiv blokada - evo kad se održava

В.Н.

08. 09. 2025. u 13:18

CENTAR za društvenu stabilnost pozvao narod da obori rekord od nedelje sa skupova protiv blokada i da bude više od 150.000 ljudi.

Foto Novosti

Organizovaće se u preko 130-140 mesta u Srbiji, 14.09. u 18:30.

