Politika

SLIKA IZ IVANJICE: Gospodin na skup protiv blokada poneo fotografije Vučića i Putina (FOTO)

Novosti online

07. 09. 2025. u 19:40

JEDAN simpatični gospodin na skup protiv blokada u Ivanjici poneo je fotografije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ruskog lidera Vladimira Putina.

СЛИКА ИЗ ИВАЊИЦЕ: Господин на скуп против блокада понео фотографије Вучића и Путина (ФОТО)

Foto: Novosti

Blog možete pratiti klikom OVDE.

Foto: Novosti

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!

KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!