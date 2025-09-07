Politika

uživoGRAĐANI ŠIROM SRBIJE U ŠETNJI PROTIV BLOKADA: Ustala je Srbija - narod protiv nasilja

В.Н.

07. 09. 2025. u 09:03 >> 18:56

POČELO je treće po redu okupljanje građana protiv blokada, ovog puta najavljeno u čak 120 mesta širom Srbije.

ГРАЂАНИ ШИРОМ СРБИЈЕ У ШЕТЊИ ПРОТИВ БЛОКАДА: Устала је Србија - народ против насиља

Foto: Novosti

VUČIĆ SA GRAĐANIMA PROTIV BLOKADA: Predsednik sa narodom u Borči 

Borča neće blokade, a građanima se na skupu tim povodom priključio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Obraćanje predsednika na okupljanju građana protiv blokada možete pogledati direktno klikom OVDE

LEŠTANE I GROCKA NE ŽELE NASILjE: Dosta nam je iživljavanja

Foto: Novosti

SOMBOR JE USTAO: Jasna poruka - blokade moraju da prestanu

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

 

ČAČAK PROTIV NASILjA: Dosta nam je blokada

Foto: Novosti

Foto: Novosti

 

BELA PALANKA PROTIV BLOKADA: Želimo svoj život nazad

FOTO: Novosti

MEROŠINA JE USTALA: Porodično okupljanje protiv blokada

Foto: Novosti

Foto: Novosti

MALI ZVORNIK: Ne damo Srbiju!

Foto: Novosti

Foto: Novosti

LOZNICA PROTIV BLOKADA: Dirljivi prizori, mališani žele mir i ljubav

Foto: Novosti

Foto: Novosti

 

SINIŠA MALI SA NARODOM U ZEMUNU: Ministar sa građanima Beograda protiv blokada

Ministar finansija Siniša Mali pridružio se večeras građanima na skupu protiv blokada u Zemunu. 

- Sami vidite kako je ovde lepo u Zemunu. Garavi sokak peva, atmosfera je naravno lepa. Ljudi pokazuju da su za mir i stabilnost, a ne za nasilje i blokade.

- To je prava Srbija, koja želi da radi, da studira, da uči - naveo je ministar Mali. 

- Ljudi su došli da se okupe da pokažu koliko vole zemlju, da pokažemo da nam je Srbija srce. Borićemo se za Srbiju upravo na ovaj način, mirom i stabilnošću. Živela Srbija! - zaključio je on. 

Građani su na skupu prilazili da se fotografišu sa ministrom. 

Foto: Novosti

Tekst potpisa

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

ŠABAC USTAO PROTIV NASILjA: Šapčani digli glas protiv podela

Foto: Novosti

LjUBAV SE VIDI I IZ OGROMNE DALjINE: Moćni snimci Novog Sada iz vazduha

KVADOM DOŠLA NA SKUP U BORČU: Ovde sam sa suprugom, borimo se protiv blokada

Ljudi su se danas okupili da poruče da ne žele da ih neko blokira.

Jedna gospođa došla je kvadom na skup.

PESMA I IGRA U ZEMUNU: Garavi sokak protiv blokada

Bend Garavi sokak pružio je podršku građanima Zemuna protiv blokada

"ŽELIM DA SE NORMALAN ŽIVOT VRATI U SRBIJU" Poruke Novosađana sa skupa protiv blokada (VIDEO)

- Danas sam ovde jer verujem u pravo svakog čoveka da slobodno može da ode kod lekara, da ode na svoj posao, da ne živi u strahu da će neko blokirati njegov put ili život. Protiv blokada sam i želim da se stvari vrate u normalu, živela sloga i živela Srbija.

- Došla sam ovde jer blokade predstavljaju udar na državu u kojoj sam rođena i u kojoj živim a imaju za cilj destrukciju i destabilizaciju države u kojoj živimo. Ovde smo da pokažemo šta znači mir i stabilnost, živela Srbija!

HOĆU DA IZAĐEM NA ULICU BEZ STRAHA: Stara Pazova poručuje da im je dosta blokada

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Tekst potpisa

Foto: Novosti

ZEMUN PROTIV BLOKADA: Zemunci na ulicama šire ljubav a ne mržnju, deca ostavljaju poruke crtežima na ulicama

Грађани општине Земун данас су изашли на улице и послали моћну и јасну поруку како се насиљем и блокдама не постиже ништа осим уништавања Србије. 

Foto: Novosti

Tekst potpisa

ZA MIRNO KRALjEVO: Poruke građana sa skupa protiv blokada

Mladi građani Kraljeva protive se blokadama, i smatraju da je u prethodnih 10 meseci bilo previše nasilja i mržnje u društvu.

- Potreban nam je dijalog, to je jedini način da prevaziđemo sve razlike i dođemo do rešenja, odnosno da vratimo život u Srbiji u normalu. - poručio je jedan mladić

 

VETERANI I BAJKERI U BORČI ZAJEDNO SA GRAĐANIMA: Ustala je leva obala Dunava

Građanima protiv blokada u Borči podršku pružaju ratni bajkeri i vojni veterani koji zajendo sa meštanima šalju jasnu poruku da žele Srbiju bez nasilja.

Stanovnici naselja leve obale Dunava poručuju da onaj ko koči Srbiju, koči i njen narod.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Tekst potpisa

Foto: Novosti

Foto: Novosti

ŽELIMO MIRNO KRALjEVO: Mališani šalju poruke ljubavi

Najmlađi stanovnici Kraljeva dočekuju građane na okupljanju protiv blokada porukama mira i ljubavi, obučeni u narodne nošnje. Devojke iz srca Šumadije došle su na skup ogrnute srpskom zastavom i tako jasno istakle da im je Srbija.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

 

MOĆNE PORUKE IZ NOVOG SADA: Želimo da radimo i slobodno se krećemo

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

VOŽDOVAC PROTIV NASILjA: Beograđani šalju jasnu poruku "dosta nam je blokada"

NOVI SAD USTAO PROTIV BLOKADA: Počelo okupljanje u srpskoj Atini

Stanovnici Novog Sada krenuli su na novo okupljanje građana protiv blokada

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Građani Novog Sada poručuju da su se okupili danas da bi svi slobodno radili, kretali se, a deca išla u školu.

Građani protiv blokada danas će se okupiti u 120 mesta širom Srbije koja će u 18 časova biti na nogama, u mirnoj šetnji s pozivom svim građanima da se vratimo radu i normalnom životu koji je od prošle jeseni ozbiljno narušen.

Mnogi građani zainteresovani su da se priključe sugrađanima koji samo hoće normalno da žive sa svojom decom i porodicama, ali u većim mestima ne znaju gde tačno treba da dođu, odnosno gde počinje okupljanje. 

Čačak 18.30 - Plato ispred opštine/gimnazije
Šabac 18.30  - Plato ispred gradske uprave
Kraljevo 18.30 - Plato ispred opštine
Vrnjačka Banja 18.30 - Kod hotela "Srbija"
Loznica 18.30 - Šetalište ispred Vukovog doma kulture
Ub 18.30 - Gradski trg
Beograd

Palilula   18.00 - Teren Vidovdan

Voždovac/Banjica   18.00 - Plato kod pijace

Leštane 18.30 - Centar Leštana 
Veliko Gradište 18.30 - Centar grada
Petrovac na Mlavi 18.30 - Centar grada
Kučevo 18.30 - Centar grada
Žabari 18.30 - Centar grada
Kruševac 18.30 - Balkandska 63
Niš 18.30 - Niška tvrđava ispred Beogradske kapije
Aleksinac 18.30 - Dušana Trivunca 64
Paraćin 18.30 - Sunčev trf kod fontane
Smederevska Palanka 18.30 - Trg Kulture
Zaječar 18.30 - Plato ispred pozorišta
Knjaževac 18.30 - Isped Doma kulture
Obrenovac 18.30 - Centar grada
Zemun 18.30 - Magistarski trg kod opštine
Sombor 18.30 - Trg cara Uroša, plato ispred Županije
Leskovac 18.30 - Gradski trg  
Vranje

18.30 - Ugao Partizanske i Karađorđeve ulice
Kikinda 18.30 - Plato isped Gradske kuće
Bačka Palanka 18.30 - Uska ulica
Sremska Mitrovica 18.30 - Kod spomenika
Novi Sad 18.30 - Kać, ulica Kralja Petra I 4, ispred hrama
Subotica 18.30 - Park Rajhla Ferenca (Železnička stanica)
Prokuplje 18.30 - Trg Topličkih junaka
Zrenjanin 18.30 - Kralja Petra I 4
Bajina Bašta 18.30 - Trg Dušana Jerkovića
Požega  18.30 - Knjaza Miloša 8
Kosjerić 18.30 - Olge Grbić 5
Aranđelovac 18.30 - Žućin parkić
Topola 18.30 - Oplenac
Kragujevac 18.30 - MZ Vinogradi
Batočina 18.30 - Park pored crkve Presveta Bogorodice
Bela Palanka 18.30 - Centar grada
Pirot 18.30 - Novi Zavoj
Dimitrovgrad 18.30 - Centar grada
Smederevo 18.30 - Centar za kulturu 
Ćuprija 18.30 - Centar grada (Trg)
Vršac 18.30 - Trg pobede

Skup građana koji se protive blokadama biće organizovan i u Borči i Obrenovcu.

Svi ustaju za normalnu Srbiju, za mir, za rad, za napredak!

Podsetimo, skupovi protiv blokada počeli su pre dve nedelje. Prošlog vikenda građani su se u porodičnoj šetnji okupili u 95 mesta, a sad je najavljeno da će skupovi biti održani u čak 120 mesta širom Srbije.

- Ljudi hoće da vide da država normalno funkcioniše, da bude ono što treba da bude. Verujem da ćemo u nedelju 7. septembra imati još veći skup u 120 mesta - naveo je prošle nedelje predsednik SNS Miloš Vučević.

Foto: Фото: Printscreen

POGLEDAJ GALERIJU

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će prisustovati skupu protiv blokada u nedelju.

- Ja ću gledati, ako budem mogao, da prisustvujem ovom skupu u nedelju. Za ovaj u subotu biće mnogo utakmica a i imaću druge pametnije stvari da radim. U nedelju se vidimo s narodom - rekao je Vučić.

(Kurir)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO