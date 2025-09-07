POČELO je treće po redu okupljanje građana protiv blokada, ovog puta najavljeno u čak 120 mesta širom Srbije.

VUČIĆ SA GRAĐANIMA PROTIV BLOKADA: Predsednik sa narodom u Borči

Borča neće blokade, a građanima se na skupu tim povodom priključio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Obraćanje predsednika na okupljanju građana protiv blokada možete pogledati direktno klikom OVDE

LEŠTANE I GROCKA NE ŽELE NASILjE: Dosta nam je iživljavanja

SOMBOR JE USTAO: Jasna poruka - blokade moraju da prestanu

ČAČAK PROTIV NASILjA: Dosta nam je blokada

BELA PALANKA PROTIV BLOKADA: Želimo svoj život nazad

MEROŠINA JE USTALA: Porodično okupljanje protiv blokada

MALI ZVORNIK: Ne damo Srbiju!

LOZNICA PROTIV BLOKADA: Dirljivi prizori, mališani žele mir i ljubav

SINIŠA MALI SA NARODOM U ZEMUNU: Ministar sa građanima Beograda protiv blokada

Ministar finansija Siniša Mali pridružio se večeras građanima na skupu protiv blokada u Zemunu.

- Sami vidite kako je ovde lepo u Zemunu. Garavi sokak peva, atmosfera je naravno lepa. Ljudi pokazuju da su za mir i stabilnost, a ne za nasilje i blokade.

- To je prava Srbija, koja želi da radi, da studira, da uči - naveo je ministar Mali.

- Ljudi su došli da se okupe da pokažu koliko vole zemlju, da pokažemo da nam je Srbija srce. Borićemo se za Srbiju upravo na ovaj način, mirom i stabilnošću. Živela Srbija! - zaključio je on.

Građani su na skupu prilazili da se fotografišu sa ministrom.

ŠABAC USTAO PROTIV NASILjA: Šapčani digli glas protiv podela

LjUBAV SE VIDI I IZ OGROMNE DALjINE: Moćni snimci Novog Sada iz vazduha

KVADOM DOŠLA NA SKUP U BORČU: Ovde sam sa suprugom, borimo se protiv blokada

Ljudi su se danas okupili da poruče da ne žele da ih neko blokira.

Jedna gospođa došla je kvadom na skup.

PESMA I IGRA U ZEMUNU: Garavi sokak protiv blokada

Bend Garavi sokak pružio je podršku građanima Zemuna protiv blokada

"ŽELIM DA SE NORMALAN ŽIVOT VRATI U SRBIJU" Poruke Novosađana sa skupa protiv blokada (VIDEO)

- Danas sam ovde jer verujem u pravo svakog čoveka da slobodno može da ode kod lekara, da ode na svoj posao, da ne živi u strahu da će neko blokirati njegov put ili život. Protiv blokada sam i želim da se stvari vrate u normalu, živela sloga i živela Srbija.

- Došla sam ovde jer blokade predstavljaju udar na državu u kojoj sam rođena i u kojoj živim a imaju za cilj destrukciju i destabilizaciju države u kojoj živimo. Ovde smo da pokažemo šta znači mir i stabilnost, živela Srbija!

HOĆU DA IZAĐEM NA ULICU BEZ STRAHA: Stara Pazova poručuje da im je dosta blokada

ZEMUN PROTIV BLOKADA: Zemunci na ulicama šire ljubav a ne mržnju, deca ostavljaju poruke crtežima na ulicama

Грађани општине Земун данас су изашли на улице и послали моћну и јасну поруку како се насиљем и блокдама не постиже ништа осим уништавања Србије. Foto: Novosti Tekst potpisa

ZA MIRNO KRALjEVO: Poruke građana sa skupa protiv blokada

Mladi građani Kraljeva protive se blokadama, i smatraju da je u prethodnih 10 meseci bilo previše nasilja i mržnje u društvu.

- Potreban nam je dijalog, to je jedini način da prevaziđemo sve razlike i dođemo do rešenja, odnosno da vratimo život u Srbiji u normalu. - poručio je jedan mladić

VETERANI I BAJKERI U BORČI ZAJEDNO SA GRAĐANIMA: Ustala je leva obala Dunava

Građanima protiv blokada u Borči podršku pružaju ratni bajkeri i vojni veterani koji zajendo sa meštanima šalju jasnu poruku da žele Srbiju bez nasilja.

Stanovnici naselja leve obale Dunava poručuju da onaj ko koči Srbiju, koči i njen narod.

ŽELIMO MIRNO KRALjEVO: Mališani šalju poruke ljubavi

Najmlađi stanovnici Kraljeva dočekuju građane na okupljanju protiv blokada porukama mira i ljubavi, obučeni u narodne nošnje. Devojke iz srca Šumadije došle su na skup ogrnute srpskom zastavom i tako jasno istakle da im je Srbija.

MOĆNE PORUKE IZ NOVOG SADA: Želimo da radimo i slobodno se krećemo

VOŽDOVAC PROTIV NASILjA : Beograđani šalju jasnu poruku "dosta nam je blokada"

NOVI SAD USTAO PROTIV BLOKADA: Počelo okupljanje u srpskoj Atini

Stanovnici Novog Sada krenuli su na novo okupljanje građana protiv blokada

Građani Novog Sada poručuju da su se okupili danas da bi svi slobodno radili, kretali se, a deca išla u školu.

Građani protiv blokada danas će se okupiti u 120 mesta širom Srbije koja će u 18 časova biti na nogama, u mirnoj šetnji s pozivom svim građanima da se vratimo radu i normalnom životu koji je od prošle jeseni ozbiljno narušen.

Mnogi građani zainteresovani su da se priključe sugrađanima koji samo hoće normalno da žive sa svojom decom i porodicama, ali u većim mestima ne znaju gde tačno treba da dođu, odnosno gde počinje okupljanje.

Čačak 18.30 - Plato ispred opštine/gimnazije Šabac 18.30 - Plato ispred gradske uprave Kraljevo 18.30 - Plato ispred opštine Vrnjačka Banja 18.30 - Kod hotela "Srbija" Loznica 18.30 - Šetalište ispred Vukovog doma kulture Ub 18.30 - Gradski trg Beograd Palilula 18.00 - Teren Vidovdan Voždovac/Banjica 18.00 - Plato kod pijace Leštane 18.30 - Centar Leštana Veliko Gradište 18.30 - Centar grada Petrovac na Mlavi 18.30 - Centar grada Kučevo 18.30 - Centar grada Žabari 18.30 - Centar grada Kruševac 18.30 - Balkandska 63 Niš 18.30 - Niška tvrđava ispred Beogradske kapije Aleksinac 18.30 - Dušana Trivunca 64 Paraćin 18.30 - Sunčev trf kod fontane Smederevska Palanka 18.30 - Trg Kulture Zaječar 18.30 - Plato ispred pozorišta Knjaževac 18.30 - Isped Doma kulture Obrenovac 18.30 - Centar grada Zemun 18.30 - Magistarski trg kod opštine Sombor 18.30 - Trg cara Uroša, plato ispred Županije Leskovac 18.30 - Gradski trg Vranje 18.30 - Ugao Partizanske i Karađorđeve ulice Kikinda 18.30 - Plato isped Gradske kuće Bačka Palanka 18.30 - Uska ulica Sremska Mitrovica 18.30 - Kod spomenika Novi Sad 18.30 - Kać, ulica Kralja Petra I 4, ispred hrama Subotica 18.30 - Park Rajhla Ferenca (Železnička stanica) Prokuplje 18.30 - Trg Topličkih junaka Zrenjanin 18.30 - Kralja Petra I 4 Bajina Bašta 18.30 - Trg Dušana Jerkovića Požega 18.30 - Knjaza Miloša 8 Kosjerić 18.30 - Olge Grbić 5 Aranđelovac 18.30 - Žućin parkić Topola 18.30 - Oplenac Kragujevac 18.30 - MZ Vinogradi Batočina 18.30 - Park pored crkve Presveta Bogorodice Bela Palanka 18.30 - Centar grada Pirot 18.30 - Novi Zavoj Dimitrovgrad 18.30 - Centar grada Smederevo 18.30 - Centar za kulturu Ćuprija 18.30 - Centar grada (Trg) Vršac 18.30 - Trg pobede

Skup građana koji se protive blokadama biće organizovan i u Borči i Obrenovcu.

Svi ustaju za normalnu Srbiju, za mir, za rad, za napredak!

Podsetimo, skupovi protiv blokada počeli su pre dve nedelje. Prošlog vikenda građani su se u porodičnoj šetnji okupili u 95 mesta, a sad je najavljeno da će skupovi biti održani u čak 120 mesta širom Srbije.

- Ljudi hoće da vide da država normalno funkcioniše, da bude ono što treba da bude. Verujem da ćemo u nedelju 7. septembra imati još veći skup u 120 mesta - naveo je prošle nedelje predsednik SNS Miloš Vučević.

I predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će prisustovati skupu protiv blokada u nedelju.

- Ja ću gledati, ako budem mogao, da prisustvujem ovom skupu u nedelju. Za ovaj u subotu biće mnogo utakmica a i imaću druge pametnije stvari da radim. U nedelju se vidimo s narodom - rekao je Vučić.

(Kurir)