uživoGRAĐANI ŠIROM SRBIJE U ŠETNJI PROTIV BLOKADA: Ustala je Srbija - narod protiv nasilja
POČELO je treće po redu okupljanje građana protiv blokada, ovog puta najavljeno u čak 120 mesta širom Srbije.
VUČIĆ SA GRAĐANIMA PROTIV BLOKADA: Predsednik sa narodom u Borči
Borča neće blokade, a građanima se na skupu tim povodom priključio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Obraćanje predsednika na okupljanju građana protiv blokada možete pogledati direktno klikom OVDE
LEŠTANE I GROCKA NE ŽELE NASILjE: Dosta nam je iživljavanja
SOMBOR JE USTAO: Jasna poruka - blokade moraju da prestanu
ČAČAK PROTIV NASILjA: Dosta nam je blokada
BELA PALANKA PROTIV BLOKADA: Želimo svoj život nazad
MEROŠINA JE USTALA: Porodično okupljanje protiv blokada
MALI ZVORNIK: Ne damo Srbiju!
LOZNICA PROTIV BLOKADA: Dirljivi prizori, mališani žele mir i ljubav
SINIŠA MALI SA NARODOM U ZEMUNU: Ministar sa građanima Beograda protiv blokada
Ministar finansija Siniša Mali pridružio se večeras građanima na skupu protiv blokada u Zemunu.
- Sami vidite kako je ovde lepo u Zemunu. Garavi sokak peva, atmosfera je naravno lepa. Ljudi pokazuju da su za mir i stabilnost, a ne za nasilje i blokade.
- To je prava Srbija, koja želi da radi, da studira, da uči - naveo je ministar Mali.
- Ljudi su došli da se okupe da pokažu koliko vole zemlju, da pokažemo da nam je Srbija srce. Borićemo se za Srbiju upravo na ovaj način, mirom i stabilnošću. Živela Srbija! - zaključio je on.
Građani su na skupu prilazili da se fotografišu sa ministrom.
ŠABAC USTAO PROTIV NASILjA: Šapčani digli glas protiv podela
LjUBAV SE VIDI I IZ OGROMNE DALjINE: Moćni snimci Novog Sada iz vazduha
KVADOM DOŠLA NA SKUP U BORČU: Ovde sam sa suprugom, borimo se protiv blokada
Ljudi su se danas okupili da poruče da ne žele da ih neko blokira.
Jedna gospođa došla je kvadom na skup.
PESMA I IGRA U ZEMUNU: Garavi sokak protiv blokada
Bend Garavi sokak pružio je podršku građanima Zemuna protiv blokada
"ŽELIM DA SE NORMALAN ŽIVOT VRATI U SRBIJU" Poruke Novosađana sa skupa protiv blokada (VIDEO)
- Danas sam ovde jer verujem u pravo svakog čoveka da slobodno može da ode kod lekara, da ode na svoj posao, da ne živi u strahu da će neko blokirati njegov put ili život. Protiv blokada sam i želim da se stvari vrate u normalu, živela sloga i živela Srbija.
- Došla sam ovde jer blokade predstavljaju udar na državu u kojoj sam rođena i u kojoj živim a imaju za cilj destrukciju i destabilizaciju države u kojoj živimo. Ovde smo da pokažemo šta znači mir i stabilnost, živela Srbija!
HOĆU DA IZAĐEM NA ULICU BEZ STRAHA: Stara Pazova poručuje da im je dosta blokada
ZEMUN PROTIV BLOKADA: Zemunci na ulicama šire ljubav a ne mržnju, deca ostavljaju poruke crtežima na ulicama
Грађани општине Земун данас су изашли на улице и послали моћну и јасну поруку како се насиљем и блокдама не постиже ништа осим уништавања Србије.
ZA MIRNO KRALjEVO: Poruke građana sa skupa protiv blokada
Mladi građani Kraljeva protive se blokadama, i smatraju da je u prethodnih 10 meseci bilo previše nasilja i mržnje u društvu.
- Potreban nam je dijalog, to je jedini način da prevaziđemo sve razlike i dođemo do rešenja, odnosno da vratimo život u Srbiji u normalu. - poručio je jedan mladić
VETERANI I BAJKERI U BORČI ZAJEDNO SA GRAĐANIMA: Ustala je leva obala Dunava
Građanima protiv blokada u Borči podršku pružaju ratni bajkeri i vojni veterani koji zajendo sa meštanima šalju jasnu poruku da žele Srbiju bez nasilja.
Stanovnici naselja leve obale Dunava poručuju da onaj ko koči Srbiju, koči i njen narod.
ŽELIMO MIRNO KRALjEVO: Mališani šalju poruke ljubavi
Najmlađi stanovnici Kraljeva dočekuju građane na okupljanju protiv blokada porukama mira i ljubavi, obučeni u narodne nošnje. Devojke iz srca Šumadije došle su na skup ogrnute srpskom zastavom i tako jasno istakle da im je Srbija.
MOĆNE PORUKE IZ NOVOG SADA: Želimo da radimo i slobodno se krećemo
VOŽDOVAC PROTIV NASILjA: Beograđani šalju jasnu poruku "dosta nam je blokada"
NOVI SAD USTAO PROTIV BLOKADA: Počelo okupljanje u srpskoj Atini
Stanovnici Novog Sada krenuli su na novo okupljanje građana protiv blokada
Građani Novog Sada poručuju da su se okupili danas da bi svi slobodno radili, kretali se, a deca išla u školu.
Građani protiv blokada danas će se okupiti u 120 mesta širom Srbije koja će u 18 časova biti na nogama, u mirnoj šetnji s pozivom svim građanima da se vratimo radu i normalnom životu koji je od prošle jeseni ozbiljno narušen.
Mnogi građani zainteresovani su da se priključe sugrađanima koji samo hoće normalno da žive sa svojom decom i porodicama, ali u većim mestima ne znaju gde tačno treba da dođu, odnosno gde počinje okupljanje.
|Čačak
|18.30 - Plato ispred opštine/gimnazije
|Šabac
|18.30 - Plato ispred gradske uprave
|Kraljevo
|18.30 - Plato ispred opštine
|Vrnjačka Banja
|18.30 - Kod hotela "Srbija"
|Loznica
|18.30 - Šetalište ispred Vukovog doma kulture
|Ub
|18.30 - Gradski trg
|Beograd
|
Palilula 18.00 - Teren Vidovdan
Voždovac/Banjica 18.00 - Plato kod pijace
Leštane 18.30 - Centar Leštana
|Veliko Gradište
|18.30 - Centar grada
|Petrovac na Mlavi
|18.30 - Centar grada
|Kučevo
|18.30 - Centar grada
|Žabari
|18.30 - Centar grada
|Kruševac
|18.30 - Balkandska 63
|Niš
|18.30 - Niška tvrđava ispred Beogradske kapije
|Aleksinac
|18.30 - Dušana Trivunca 64
|Paraćin
|18.30 - Sunčev trf kod fontane
|Smederevska Palanka
|18.30 - Trg Kulture
|Zaječar
|18.30 - Plato ispred pozorišta
|Knjaževac
|18.30 - Isped Doma kulture
|Obrenovac
|18.30 - Centar grada
|Zemun
|18.30 - Magistarski trg kod opštine
|Sombor
|18.30 - Trg cara Uroša, plato ispred Županije
|Leskovac
|18.30 - Gradski trg
|Vranje
|
18.30 - Ugao Partizanske i Karađorđeve ulice
|Kikinda
|18.30 - Plato isped Gradske kuće
|Bačka Palanka
|18.30 - Uska ulica
|Sremska Mitrovica
|18.30 - Kod spomenika
|Novi Sad
|18.30 - Kać, ulica Kralja Petra I 4, ispred hrama
|Subotica
|18.30 - Park Rajhla Ferenca (Železnička stanica)
|Prokuplje
|18.30 - Trg Topličkih junaka
|Zrenjanin
|18.30 - Kralja Petra I 4
|Bajina Bašta
|18.30 - Trg Dušana Jerkovića
|Požega
|18.30 - Knjaza Miloša 8
|Kosjerić
|18.30 - Olge Grbić 5
|Aranđelovac
|18.30 - Žućin parkić
|Topola
|18.30 - Oplenac
|Kragujevac
|18.30 - MZ Vinogradi
|Batočina
|18.30 - Park pored crkve Presveta Bogorodice
|Bela Palanka
|18.30 - Centar grada
|Pirot
|18.30 - Novi Zavoj
|Dimitrovgrad
|18.30 - Centar grada
|Smederevo
|18.30 - Centar za kulturu
|Ćuprija
|18.30 - Centar grada (Trg)
|Vršac
|18.30 - Trg pobede
Skup građana koji se protive blokadama biće organizovan i u Borči i Obrenovcu.
Svi ustaju za normalnu Srbiju, za mir, za rad, za napredak!
Podsetimo, skupovi protiv blokada počeli su pre dve nedelje. Prošlog vikenda građani su se u porodičnoj šetnji okupili u 95 mesta, a sad je najavljeno da će skupovi biti održani u čak 120 mesta širom Srbije.
- Ljudi hoće da vide da država normalno funkcioniše, da bude ono što treba da bude. Verujem da ćemo u nedelju 7. septembra imati još veći skup u 120 mesta - naveo je prošle nedelje predsednik SNS Miloš Vučević.
I predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će prisustovati skupu protiv blokada u nedelju.
- Ja ću gledati, ako budem mogao, da prisustvujem ovom skupu u nedelju. Za ovaj u subotu biće mnogo utakmica a i imaću druge pametnije stvari da radim. U nedelju se vidimo s narodom - rekao je Vučić.
