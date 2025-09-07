"VEĆINSKA SRBIJA JE JAČA OD ONE DRUGE BLOKADERSKE" Siniša Mali za "Novosti" sa skupa građana protiv blokada (VIDEO)
MINISTAR finansija Siniša Mali pridružio se večeras građanima na skupu protiv blokada u Zemunu.
- Ovo je njpre prelep skup ljudi koji vole Srbiju, skup ljudi kojima je Srbija u srcu i videli ste ovu atmosferu gde su ljudi veseli gde je atmosfera potpuno opuštena, gde je po meni puno ljubavi, puno razumevanja, puno sloge, puno zajedništva potpuno drugačija slika od one slike koju imate priliku da vidite sa onima koji blokiraju ulice i vrše nasilje nad ljudima i imovinom - rekao je Siniša Mali.
U videu možete pogledati detaljno šta nam je Siniša Mali rekao:
Građani su ustali protiv blokada. Više o skupovima širom Srbije ČITAJTE KLIKOM OVDE!
