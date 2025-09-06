Politika

KAO DA IM JE KURTI NAREDIO Vučić: Spremaju 19. demonstracije protiv Kancelarije za KiM

06. 09. 2025. u 11:20

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je da su blokaderi dobili nalog da organizuju demonstracije 19.

Vučić je otkrio da je sinoć dugo bio u komandnom centru MUP, i kaže da je dobio informaciju da je održan visoki sastanak delegata u Beogradu.

- Dok su ovi tukli policajce, oni su u Beogradu doneli odluku, kao da im je Kurti to naredio, da 19. organizuju demonstracije, nećete verovati protiv koga - Kancelarije za KiM. Pošto oni ne mogu nikoga da nađu na Prištinskom univerzitetu, pa sada kao da im je Kurti naredio. Mislite li da to može da bude slučajno - pitao je on.

