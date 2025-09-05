"GRAĐANI ĆE PRI SVAKOJ KUPOVINI UŠTEDETI 10, 15, 20 ODSTO": Ministar Mali o ekonomskim merama

MINISTAR finansija Siniša Mali bio je gost Jutarnjeg programa Televizije Pink.

O poseti Vučića Kini

Govoreći o poseti predsednika Aleksandra Vučića Kini, ministar je ukazao na počasti koje su našoj zemlji ukazane.

- Ja mislim da ne postoji osoba u Srbiji koja voli svoju zemlju, a koja nije bila ponosna na to što je Vučić uradio u proteklih nekoliko dana. Sa 26 državnika iz celog sveta, sastanak sa predsednikom Kine, sa predsednikom Ruske federacije, sa velikim brojem drugih svetskih lidera, prisustvo na samom događaju, velika vojna parada, treba da pokaže svim građanima Srbije koliko se Srbija promenila, koliko se imidž Srbije promenio, koliko nas sada poštuju. Mi smo zemlja koja dominira na Zapadnom Balkanu, mi smo zemlja koja ima predsednika koji odražava dobre odnose i sa istokom i sa zapadom - kazao je Mali.

Govoreći o ekonomiji, Mali je istakao važne sastanke predsednika sa brojnim kineskim kompanijama.

- Sastanci sa 13 ili 14 najvećih kineskih kompanija. Mi smo prošle godine usvojili sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, koji potpuno otvara vrata našim proizvođačima. Ta zemlja koja je najbrže rastuća ekonomija, svi žele da budu deo tog uspeha, a jedna mala Srbija, njoj su otvorena vrata. Imamo tri direktna leta ka Kini. U ovom trenutku kineske kompanije zapošljavaju preko 40.000 ljudi, deset puta je bilo manje pre samo desetak godina. Intenzivna saradnja, Kina je najveći naš investitor, trgovinska razmena raste. Kina je lider, Srbija sa njom ima nikada bolji odnos, kao što su dva predsednika rekla, naše odnose odslikava čelično prijateljstvo. To se neće promeniti - kaže ministar.

O ekonomskim merama

Ministar Mali je, govoreći o ekonomskim merama, rekao da je ovo politika koja se sprovodi godinama unazad.

- Naša politika je od kada smo na vlasti usmerena prema ljudima, briga o ljudima i ono od čega imaju korist. Ekonomska politika je nešto komplesno. Kada čujete kritike i nešto posmatra laički, vidite da se ne razume. Treba poslagati sve delove slagalice na pravi način - ističe ministar.

Kako navodi, ove godine planirali smo rast od 4,2 odsto, imali smo 2, jer su nas usporile blokade koje su mesecima trajale.

- Ono što smo izgubili, nadoknadićemo, idemo punom parom napred. Srbija ne sme i neće da stane - poručio je.

Ministar kaže da je 50 odsto inflacije u Srbiji vezano za cene hrane i bezalkoholnih pića.

- Kažete, marže su u maloprodaji visoke, ajde da ih ograničimo. Ako ograničite marže, na 20 odsto, onda imate efekat da od 1. septembra, kada je krenula primena mera, cene su krenule dole. U Delezeu to je skoro 20.000 artikala. Za sve one maloprodajne objekte koji su imali veću maržu od 20 odsto u obavezi su da tu maržu smanje na ispod 20 odsto. Imate efekat svega toga. Ja sam bio u Maksiju 2-3 dana pred početak mera, dan nakon početka primena. Kada uporedite račun, vidite da je razlika 15 odsto. U proseku, građani Srbije će uštedeti na svaku kupovinu 10, 15, 20 odsto - kaže Mali.

Kako je rekao, čuo je da nema sada akcija u Maksiju, zbog mera vlade, i istakao da to nije tačno.

- Biće akcija, razgovarao sam juče sa direktorkom Deleza. Sa druge strane, kada imate akcije, to vam traje određeni broj dana, ovo će trajati najmanje šest meseci.

Ministar je istakao da paralelno sa ovim merama, ide povećanje minimalne zarade, plata i penzija.

- Od 1. decembra idemo na povećanje penzija za 12 odsto, po takozvanoj švajcarskoj formuli. Treća godina zaredom da dvocifreno povećavamo penzije. Idemo sa povećanjem minimalne zarade, 1. oktobra sa 457 na 500 evra, a onda od 1. januara na 550 evra. Vidite koliko se Srbija promenila. Mi sada u junu imamo prosečna plata 920 evra, do decembra biće preko 1.000 evra. Imamo rekordno nisku nezaposlenost. Vidite koliko je globalnih izazova. Jedna mala Srbija ostvaruje sasvim pristojne rezultate - kaže Mali.