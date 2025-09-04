"OMAČE SE ISTINA" Brnabićeva: Ma, ljudi, je l' ovo Picula? Ne mogu da ga prepoznam bez puške
PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na društvenoj mreži "X" na izjavu Tonina Picule, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, koji kaže da je "najslabija karika evropskih integracija spoljna i bezbednosna politika".
- Ma, ljudi, je l' ovo Picula? Ne mogu da ga prepoznam bez puške... I šta kaže - najslabija karika naših evropskih integracija je naša spoljna i bezbednosna politika. Da prevedem - to što ne uvodimo sankcije Rusiji. Dobro je da znamo, konačno, da nije vladavina prava ili sloboda medija, već to što ne uvodimo sankcije Rusiji! Hvala lepo, doviđenja. Omače se i Piculi istina - objavila je Ana Brnabić.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
