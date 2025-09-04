"OMAČE SE ISTINA" Brnabićeva: Ma, ljudi, je l' ovo Picula? Ne mogu da ga prepoznam bez puške

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na društvenoj mreži "X" na izjavu Tonina Picule, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, koji kaže da je "najslabija karika evropskih integracija spoljna i bezbednosna politika".

Foto: Novosti

- Ma, ljudi, je l' ovo Picula? Ne mogu da ga prepoznam bez puške... I šta kaže - najslabija karika naših evropskih integracija je naša spoljna i bezbednosna politika. Da prevedem - to što ne uvodimo sankcije Rusiji. Dobro je da znamo, konačno, da nije vladavina prava ili sloboda medija, već to što ne uvodimo sankcije Rusiji! Hvala lepo, doviđenja. Omače se i Piculi istina - objavila je Ana Brnabić.

