"OMAČE SE ISTINA" Brnabićeva: Ma, ljudi, je l' ovo Picula? Ne mogu da ga prepoznam bez puške

В. Н.

04. 09. 2025. u 14:23

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na društvenoj mreži "X" na izjavu Tonina Picule, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, koji kaže da je "najslabija karika evropskih integracija spoljna i bezbednosna politika".

Foto: Novosti

- Ma, ljudi, je l' ovo Picula? Ne mogu da ga prepoznam bez puške... I šta kaže - najslabija karika naših evropskih integracija je naša spoljna i bezbednosna politika. Da prevedem - to što ne uvodimo sankcije Rusiji. Dobro je da znamo, konačno, da nije vladavina prava ili sloboda medija, već to što ne uvodimo sankcije Rusiji! Hvala lepo, doviđenja. Omače se i Piculi istina - objavila je Ana Brnabić.

