"ZA MENE JE VOLJA NARODA VOLJA BOGA" Vučić: Ne vidim način na koji bi opozicija mogla da pobedi na izborima

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić je rekao i danas da u ovom trenutku ne vidi način na koji bi opozicija mogla da pobedi na izborima, kao i da je za njega najvažnija volja naroda.

Foto: Tanjug AP

Odgovarajući na pitanje novinara da opozicija traži izbore po makedonskom scenariju, Vučić je odgovorio da oni žele stranog okupatora da im on odredi ko će da pobedi, ali da će narod Srbije odlučiti o izborima.

- Ako pobede gospoda (Boris) Tadić i (Dragan) Đilas, čestitaću im ne po prvi put, jer za razliku od njih, ja sam gospodin. Uvek sam se tako ponašao, uvek sam priznavao volju naroda, za mene je volja naroda volja Boga. Ali ja moram da vam kažem da u ovom trenutku ne vidim način na koji bi oni mogli da pobede. Da ih pustite da ukradu 300, 400, 500 hiljada glasova, ne ide. Ni to im ne pomaže, ne samo toj dvojici, nego svima đuture. Narod se probudio, oslobodio straha - rekao je Vučić.

Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića da bi on, da je na Vučićevom mestu podneo ostavku, Vučić je upitao zašto on nije podneo ostavku kada su naprednjaci tražili izbore 2011. godine.

- Misli da svi mi pamtimo da i po? Mi smo držali velike demonstracije, predsednik (Tomislav) Nikolić je štrajkovao glađu, samo je tražio izbore. Nije tražio strano mešanje, nije pretio hapšenjem, nije pretio svim živim, plivanjem političkim protivnicima jer smo mi civilizovani ljudi. Mi smo promenili jednu odvratnu, užasnu, zločinačku vlast koja je bezbroj zločina protiv svog naroda počinila - ekonomskih, političkih, kakvih hoćete, 500.000 ljudi je bez posla ostalo, pokrali sve u procesu privatizacija, uništili sve - naveo je Vučić.

Kako je rekao, oni su to, na miran i civilizovan način završili, promenili lice Srbije, zaposlili ljude i gradili Srbiju.

- Kada je on to tačno pristao na te izbore, kada smo ih mi tražili? Pa nikada. Nego onda kad je osetio i kad je mislio da će s lakoćom da ih dobije i da će da ide samo protiv tobožnjih bivših radikala pa će da kaže u drugom krugu: 'Evo sad ću da dobijem izbore', pa ih je izgubio. Ali kada je on birao trenutak, a ovde ne biram ja trenutak, ponudio sam im izbore, ponudio sam im referendum, odbili su i jedno i drugo - rekao je Vučić.

Dodao je da će sada da rade i da se pripremaju za Ekspo, ali da to, kako je rekao, opoziciju ne zanima.

- Njih Srbija ne interesuje. Teško je nekim ljudima i odgovoriti kada to izađe iz okvira svakog smisla i iz okvira elementarnog morala, onda ostaneš bez reči s vremena na vreme - dodao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše izjavu predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa da bi, kada bude formirana nova vlada odmah trebalo da se raspuste BIA i RTS, Vučić je rekao da on to nije planirao.

- Što se tiče Đilasa, on će sigurno da raspusti i BIA i RTS. Da vidimo kada pređe cenzus prvo, pa ćemo onda da vidimo dalje - rekao je Vučić.