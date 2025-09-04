"PA KOME JE PUTIN DAO TAKO VISOKI ORDEN?" Vučić: Je li ga dao Tadiću, Đilasu, blokaderima?

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić kazao je, tokom obraćanja iz Pekinga, da postoje ljudi koji mrze svoju zemlju, kojima je sve drugo slađe i lepše.

Foto: Tanjug

- Postoje ljudi koji mrze svoju zemlju, kojima je sve drugo slađe i lepše. Koji će vam uvek reći - "ne ne, ja volim našu zemlju, ali mrzim tebe". A zašto to rade? Ne mogu da razumeju da oni tako genijalni koji ništa nikada nisu postigli u životu, nisu potrebni do te mere do koje su mislili da jesu, da bi Srbija išla napred. Ja im kažem - potrebni su, da čak i sa malo znanja, licemerjem, cinizmom, da to upotrebe u korist svoje zemlje, mi bismo bili bogatiji, uspešniji... Ja nemam nikakav problem da kada i neko pokazuje najotvoreniju podršku, ni kada imam najviše susreta u istoriji zemlje, jer ne zaboravite da oni meni sa vremena na vreme govore Putin me ne ceni. Pa kome je Putin jedinom dao tako visoki orden u našoj zemlji osim meni? Jel ga dao Tadiću, Đilasu, nekom od blokadera? Samo meni, posle 105 godina, od kada je dodeljen Nikoli Pašiću. Nije ga meni dodelio Jeljcin ili Gorbačov, već Putin. Ali oni bolje znaju od mene šta Putin o meni misli, i bolje od Putina znaju šta Putin o meni misli. Isto kao i za predsednika Sija. On može da dođe u Srbiju, to je evropska zemlja u koju je najviše puta došao, jedna mala Srbija. Imao sam tu čast da ga ugostim, to je čast za života, dovjeka. Toliko puta sam već bio sa predsednikom Sijem, da sam već mnogo toga od njega naučio - kazao je Vučić.