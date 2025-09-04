Politika

BRENT SADLER RASKRINKAO ŠOLAKOVE MEDIJE (VIDEO)

В. Н.

04. 09. 2025. u 11:40

BRENT Sadler, legendarni CNN-ov izveštač, otvoreno je raskrinkao Šolakove medije zbog načina na koji oblikuju javnu sliku.

Foto: Printskrin

Njegova analiza jasno ukazuje na to koliko takvo izveštavanje utiče na političke procese i poverenje građana u medije. Njegove reči dobile su snažan odjek jer dolaze od čoveka koji je godinama izveštavao iz samog epicentra ratnih sukoba u celom svetu. Time je Sadler dodatno uzdrmao kredibilitet Šolakovih medija i otvorio prostor za ozbiljna preispitivanja njihovog rada.

