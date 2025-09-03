Politika

VULIN U PEKINGU: Prisustvovao velikoj vojnoj paradi

В. Н.

03. 09. 2025. u 08:37

ALEKSANDAR Vulin, koji u NR Kini boravi na poziv Vlade te zemlje, prisustvuje danas velikoj vojnoj paradi u Pekingu organizovanoj povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede u Kineskom narodnom ratu otpora protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu.

ВУЛИН У ПЕКИНГУ: Присуствовао великој војној паради

Foto: Novosti

Kina je Srbiji ukazala posebnu počast time što je naša zemlja jedina iz koje na centralnoj svečanosti obeležavanja značajne godišnjice prisustvuju dva predstavnika - zvanična delegacija predvođena predsednikom svih Srba Aleksandrom Vučićem i uz poseban poziv Aleksandar Vulin. Oni će, sa glavne bine, zajedno sa još 25 šefova država i vlada i 11 bivših predsednika i premijera, posmatrati vojnu paradu.

Aleksandar Vulin prisustvovaće i svečanom prijemu povodom istorijske pobede nad fašizmom koji predsednik NR Kine, Si Đinping, organizuje za najviše zvaničnike.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČEVIĆ O IZBORIMA I ANKETAMA: Za nas su to statistički podaci, čekamo proveru - u nedelju očekujemo 120.000 ljudi
Politika

0 4

VUČEVIĆ O IZBORIMA I ANKETAMA: Za nas su to statistički podaci, čekamo proveru - u nedelju očekujemo 120.000 ljudi

ZA nas su to statistički podaci ali ne možete živeti od javnog mnjenja, treba stranka bolje da se organizuje, tako da čekamo proveru da li su to lokalni ili republički, idu na jesen i Mionica i Negotin, moći ćemo u praksi da proverimo sve podatke a ovi koji osporavaju istraživanja bez ijedne činjenice moći će da vide i kako oni stoje, rekao je savetnik predsednika Republike i lider SNS Miloš Vučević gostujući jutros na TV Happy.

03. 09. 2025. u 09:04

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ NAJAVIO TV DUEL GODINE: Poznati političar stiže u Srbiju i izlazi na megdan lideru radikala

ŠEŠELj NAJAVIO TV DUEL GODINE: Poznati političar stiže u Srbiju i izlazi "na megdan" lideru radikala