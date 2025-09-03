VULIN U PEKINGU: Prisustvovao velikoj vojnoj paradi
ALEKSANDAR Vulin, koji u NR Kini boravi na poziv Vlade te zemlje, prisustvuje danas velikoj vojnoj paradi u Pekingu organizovanoj povodom obeležavanja 80. godišnjice pobede u Kineskom narodnom ratu otpora protiv japanske agresije i Svetskom antifašističkom ratu.
Kina je Srbiji ukazala posebnu počast time što je naša zemlja jedina iz koje na centralnoj svečanosti obeležavanja značajne godišnjice prisustvuju dva predstavnika - zvanična delegacija predvođena predsednikom svih Srba Aleksandrom Vučićem i uz poseban poziv Aleksandar Vulin. Oni će, sa glavne bine, zajedno sa još 25 šefova država i vlada i 11 bivših predsednika i premijera, posmatrati vojnu paradu.
Aleksandar Vulin prisustvovaće i svečanom prijemu povodom istorijske pobede nad fašizmom koji predsednik NR Kine, Si Đinping, organizuje za najviše zvaničnike.
