GRAĐANI ŠIROM SRBIJE ODUŠEVLJENI VUČIĆEVIM MERAMA: Narod srećan zbog sniženja cena

D.K.

02. 09. 2025. u 21:05 >> 21:09

NAROD širom Srbije ne krije sreću i zadovoljstvo zbog novih ekonomskih mera predsednika Aleksandra Vučića.

- Građani mogu sada za manje novca kupiti više namirnica koje su od značaja za jedno domaćinstvo, pogotovo kada je u pitanju prehrana, hemija i tome slično - naglasio je jedan stanovnik Vrbasa.

Jedan gospodin iz Kule naglasio je da su penzioneri dugo očekivali ovo povećanje primanja, a za sniženje cena kaže da je ono "izvanredno".

- Mnogo, mnogo mi znači svako sniženje, kao i za svakog penzionera - izjavila je Sofija Ristić, penzioner iz Kule.

Stanovnik Kule istakao je da mere treba sprovesti do kraja.

- Mere su izvanredne, samo te mere treba sprovesti do kraja, a to je u interesu celog građanstva, a posebno penzionera sa niskim primanjima. To je izuzetno dobro - zaključio je.

