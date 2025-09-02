"UVEK POLAZE OD SEBE..." Brnabićeva odgovorila na pisanje Nove: Navikli da kupuju ljude, pa misle da svi mogu da se kupe
PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić odgovorila je na svom zvaničnom Iks profilu na pisanje tajkunskog glasila "Nova".
"Uvek polaze od sebe. Oni navikli da kupuju ljude, pa misle da svi to rade i da svi ljudi mogu da se kupe. Šolakovi mediji i Šolak nikako da shvate – nisu ljudi roba pa da se kupuju i prodaju i nije novac svima vrhunska vrednost, kao što je njima. Ima ljudi koji žive za svoju zemlju, za svoju decu i neće blokade zato što ne daju na Srbiju i ne daju na budućnost ove zemlje i njihovih porodica. A ovakvim tekstovima i širenjem ovakvih laži, Šolakovi mediji su, još jednom, uvredili većinu građana Srbije i, još jednom, pokazali šta misle o njima i koliko ih ne poštuju", napisala je Brbanićeva na Iksu.
