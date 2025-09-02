BRNABIĆEVA: Vučićeva borba za bolji život građana - sniženje cena, rastu plate i penzije

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da ekonomske mere pomoći građanima, koje je predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, već daju rezultate, pre svega kada je reč o sniženju cena osnovnih životnih namirnica i istakla da, paralelno sa novim ekonomskim merama i nižim cenama, rastu plate i penzije.

FOTO: tANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

Brnabićeva je rekla da su neke od novih ekonomskih mera stupile na snagu i pre 1. septembra, a da su od juče snižene cene osnovnih životnih namirnica između 10 i 20 odsto što je, kako je istakla, jedna od najvažnijih mera koja se odnosi na budžet svih građana.

- Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali je bio juče u prodavnici, za ono što je kupio 27. avgusta i što je kupio juče, račun je već niži za 15 odsto. To je neverovatno - istakla je Brnabićeva za TV Hepi.

Podsetila je da će od 1. decembra penzije biti uvećane za 12 odsto i da će prosečna penzija u Srbiji dostići 490 evra. Navela je takođe da će 1.oktobra minimalna zarada biti uvećana za 9,4 odsto, u skladu sa dogovorom sa sindikatima, i da će iznositi 500 evra, a da će od 1. januara 2026. godine biti povećana na 550 evra.

- Sa sindikatima prosvete dogovoreno je dodatno povećanje plata, tako da početna plata u prosveti bude jednaka republičkom proseku. Dakle, prvo radno mesto, bez ikakvih dodataka, bez razrednog starešinstva, početna u prosveti ide na preko 106.000 dinara. A uz sve to ide smanjivanje cena i značajno povećanje životnog standarda - ukazala je Brnabićeva.

Istakla je da su za Srbiju veoma važni razgovori i susreti koje će predsednik Vučić imati tokom boravka u Kini koja je vodeća svetska ekonomija i zemlja koja preuzima političko liderstvo u svetu.

- Svi ćemo se složiti, kakvo god nam je političko mišljenje, da li ste više za istok ili zapad, EU ili Rusiju ili nesvrstane, da je u ovom trenutku Kina vodeća svetska ekonomija i zemlja koja u svakom smislu politički preuzima liderstvo u svetu, tako da su to za nas neverovatno važni razgovori i naredna dva dana su veoma važna za našu zemlju -naglasila je Brnabićeva.

Dodala je da će Vučić, osim sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, razgovarati i sa predsednikom Kine Si Đin Pingom i istakla da je to velika i važna stvar, a da politički protivnici to ne žele da priznaju.

Ukazala je da je Kina u poslednje četiri godine izbila na prvo mesto kao najveći pojedinačni strani investitor u Srbiji i naglasila da je Vučić uspeo da pozicionira Srbiju tako da ima nove investicije i nova radna mesta dok su globalni potresi i rat na evropskom kontinentu. Brnabićeva je izrazila nadu da će se predsednik Vučić i ovog puta vratiti sa dobrim vestima za Srbiju, pre svega ekonomskim.

- On je i poslednji put kada je razgovarao sa predsednikom Kine doneo dobre vesti, da će doći ber jedna velika fabrika, možda fabrika vozova i da će to biti fabrika za čitavo evropsko tržište. Nakon toga je dobio i pisma od predsednika Sija da Srbija ne mora da brine oko strateških mineralnih resursa, da ćemo biti izuzeti od svih mogućih restrikcija i tarifa. To je sve borba predsednika Vučića za Srbiju, za svako radno mesto, za plate i za penzije - istakla je Brnabićeva.

Dodala je da, s druge strane, predstavnici bivše vlasti i tajkunske grupe za pritisak sve te rezultate omalovažavaju. Na pitanje o navodima blokadera i pojedinih medija da ''se Srbija ruši i da je u najgorem trenutku'', Brnabićeva je rekla da bi oni želeli da se to dešava i da se za to zalažu. ''To nisu mediji, to su grupe za pritisak, oni deset meseci 'pumpaju' da se to dešava.

Videli ste juče izjavu hrvatskog premijera Plenkovića da je Srbija na ivici građanskog rata. To vam je bukvalno ista politika kao Šolakovih medija. Uložili su toliko novca u podršku da se Srbija nađe u građanskom ratu i ne mogu da se pomire sa tim da se to nije desilo. I neće se desiti'', istakla je Brnabićeva. Ona je rekla da je Srbija na skupovima protiv blokada u nedelju pokazala koliko je daleko od građanskog rata i da je na ulice izašlo 104.000 ljudi u 100 mesta širom Srbije, koji nikoga ne mrze i koji nisu rekli ni ružnu reč za blokadere.

- Samo su rekli: mi smo protiv blokada, nismo protiv blokadera. Mi želimo mir, stabilnost, da normalno živimo. Želimo da se borimo za budućnost naše dece, ne zanimaju nas sukobi. Apsolutno nas ne zanimaju sukobi. Svako ima pravo i svako je slobodan u ovoj zemlji da misli kako želi, da podržava bilo koju političku opciju, ali imate institucije, imate parlament, imate slobodne medije, predstavite vaš program i vaše planove, viziju. Ali nemojte da sprečavate i stopirate život u Srbiji - rekla je Brnabićeva.

Dodala je i da su opozicioni mediji preneli da je u nedelju bio veliki broj ljudi na tim skupovima i da ti ljudi nisu uvredili nikoga od medija.

- Za razliku od blokaderskih skupova gde, kada se pojave mediji koje oni ne vole, oni se fizički obračunavaju sa njima, ne daju im da rade - rekla je Brnabićeva.

(Tanjug)

