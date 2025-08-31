Politika

"ŽELIM DA MOJA DECA I JA ŽIVIMO U MIRNOJ I STABILNOJ SRBIJI": Čvrste poruke građana Priboja protiv blokada

D.K.

31. 08. 2025. u 19:54

DIPLOMIRANI pravnik iz Priboja pridružio se skupu protiv blokada poručivši da želi da se nemiri u Srbiji zaustave, posebno u Beogradu, Novom Sadu i Valjevu

Foto: Printskrin

Kako je istakao, njegova najveća želja je da on i njegova deca žive u mirnoj, slobodnoj i stabilnoj Srbiji.

- Diplomirani sam pravnik, živim u Priboju. Želim da ovo sve što se dešava u Srbiji, najviše u Beogradu, Novom Sadu i Valjevu prestane - rekao je gospodin koji je došao da podrži skup protiv blokada.

- Da živimo mirno i slobodno da sutra moja deca i ja možemo da živimo u Srbiji onako kako treba. Da radimo i gradimo Srbiju na način koji je već bio predviđen - rekao je.

