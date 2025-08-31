Politika

UZ KOLO I PESMU PROTIV BLOKADA: Prokuplje pokazalo slogu i jedinstvo (VIDEO)

В.Н.

31. 08. 2025. u 19:06

NA okupljanju građana protiv blokada u Prokuplju, građani su pokazali slogu i jedinstvo uz pesmu i igranje kola!

УЗ КОЛО И ПЕСМУ ПРОТИВ БЛОКАДА: Прокупље показало слогу и јединство (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Pogledajte video:

Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!

ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!