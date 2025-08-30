"SLUŽIM SAMO GRAĐANIMA SRBIJE I NAŠEM NARODU!" Moćna poruka Vučića na Instagramu (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je video-zapis na svom zvaničnom Instagram nalogu.
"Služim samo građanima Srbije i našem narodu", napisano je u opisu snika.
- Mislim da su prvo pogrešna i opasna razmišljanja da je Srbija jedan čovek i ovo nisam uradio ja sam. A ja nemam gazdu, jedini kome odgovaram su građani Srbije i srpski narod, i nikome više ne odgovaram. Nikome. Ni onima na zapadu, ni onima na istoku. Da, Srbija je na evropskom putu, biće i ostaće do kraja mog mandata. Da, Srbija neće da uvodi sankcije Ruskoj Federaciji do kraja mog mandata, dok imam i većinu, uticaj na većinu da to na takav način nazovem i u Vladi Srbije i u Narodnoj Skupštini Srbije - navodi Vučić u videu.
