ZBOG TEŠKOG KRŠENJA PRAVA SRPSKOG NARODA U SKUPŠTINI: Srpska lista predala žalbu ustanovom sudu

POSLANICI Srpske liste podneli su danas žalbu ustavnom sudu zbog teškog kršenja prava srpskog naroda na sednicama skupštine u Prištini.

foto d.z.

"Ustavna i demokratska načela grubo su narušena, a srpskom narodu je onemogućeno da ostvaruje svoja garantovana prava", istaknuto je u saopštenju.

Dodaje se da Srpska lista očekuje da ustavni sud hitno reaguje i preduzme sve neophodne mere radi zaštite vladavine prava, kao i prava srpskog naroda u skladu sa važećim pravnim aktima.

"Srpska lista ostaje dosledna u svojoj borbi za očuvanje prava i interesa srpskog naroda i nastaviće da koristi sva pravna i institucionalna sredstva kako bi se obezbedila puna ravnopravnost", istaknuto je u saopštenju.

Skupština u Prištini nije izabrala potpredsednika iz srpske zajednice jer je većina poslanika odbila da podrži Slavka Simića, koga je predložila Srpska lista, kojoj pripada pravo da predloži kandidata za potpredsednika jer ima devet od 10 poslaničkih mandata zagarantovanih Srbima.

Predsednik skupštine Dimalj Baša takođe je razdvojio glasanje za potpredsednika iz srpske zajednice i potpredsednika iz redova ostalih nevećinskih zajednica, što je suprotno ustavu i poslovniku skupštine u Prištini.



(Tanjug)