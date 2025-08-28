Politika

VAŽNO ZA PENZIONERE: Vučić uskoro saopštava koliko će biti povećanje penzija

В.Н.

28. 08. 2025. u 14:23

KAKO saznajemo u kabinetu predsednika, predsednik Srbije Aleksandar Vučić uskoro će saopštiti najvažniju vest za penzionere, koliko će biti povećanje penzija od 1. decembra.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Vest će biti potpuno iznenađenje za sve. 

