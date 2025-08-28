LUČIĆ: Napadaju Telekom zbog afera Aleksandre Subotić
Najnovija kampanja protiv Telekoma krenula kada su otkrivene mahinacije Aleksandre Subotić
Bliska budućnost će pokazati ko je u pravu i ko govori istinu. Godinama su tvrdili da smo prezaduženi, da nemamo za plate, da propadamo, a ispalo je da smo apsolutni pobednik tržišne utakmice u Srbiji i na celom Zapadnom Balkanu, dok su oni morali da rasprodaju svoj biznis. Između ostalog, upravo su izašli najnoviji polugodišnji rezultati Ratela, prema kojima imamo više od 1,5 miliona korisnika televizije, samo na domaćem tržištu, a pre sedam godina, kada smo pokrenuli transformaciju kompanije, imali smo ih jedva 400.000, poručio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.
BC Partners, veliki međunarodni investicioni fond sa sedištem u Londonu, odlučio je da iskoristi pravo većinskog vlasnika i da, prvi put, promeni menadžment u firmama Junajted Grupe. Novi menadžment je došao na pozicije koje se bave finansijskim transakcijama, ne medijima, kao što se lažno predstavlja. I sada kod Šolaka i njegovih saradnika vlada ogroman strah šta će se tu sve naći, kakve sve neregularnosti, s obzirom na to da su dugi niz godina, iako iz pozicije manjinskog vlasnika, praktično radili šta god su hteli - objasnio je Lučić.
Aleksandra Subotić je samo jedan primer afera i mahinacija koje se otkrivaju, a zamislite šta će se sve naći u 120 firmi koliko ih ima u okviru UG. Ona se u javnosti lažno predstavlja kao generalni direktor Junajted Medije, iako to nije. Pa bih pozvao sve te novinare koji tvrde da je ona generalni direktor i da “Telekom hoće da je smeni” da prvo istraže šta njoj piše u ugovoru o radu, šta joj je uopšte prava funkcija. Ono što jedino izvesno znamo jeste da je ona saradnica Telekoma Srbija! To je njena jedina istinita pozicija. Još od 2013. izvlačila je pare od platforme NetTV u pet evropskih zemalja na račun svoje privatne ofšor firme, a radi se o ukupno stotinama hiljada evra. Napravila je takav fiktivni ugovor da ima pravo na proviziju od svakog NetTV korisnika, a onda ga je čak obnovila na još četiri godine neposredne pred kupovinu NetTV od strane Telekoma. Tako da Aleksandru Subotić sada mi plaćamo! Naravno da ćemo da raskinemo taj ugovor i pokrenemo sudski spor - objasnio je Lučić za TV Pink.
Prvi čovek Telekoma kaže da je sukob unutar Junajted Grupe potpuno očekivan, s obzirom na poslovne neuspehe grupacije.
Svi su bili svesni tog sukoba u UG, koji se prirodno desio posle neuspešne prodaje grupacije, uspeli su to da obave samo u Srbiji i Severnoj Makedoniji, nigde drugo, i sada po starom običaju ekipa oko Šolaka pokušava da u priču ubaci Telekom kao dežurnog krivca. A direktori se smenjuju u okviru čitave UG, ne samo u Srbiji. Mi čak više nismo ni konkurencija, otkad su početkom ove godine rasprodali biznis nama i PPF-u, odnosno Jetelu - podvukao je Lučić.
Šolak optužuje Britance da pritiskaju medije!
Kako je naglasio, tvrdnje da je “nezavisnost” N1 i Nova S sada ugrožena takođe predstavljaju manipulaciju i obmanu.
