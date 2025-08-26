VUČIĆ I LAVROV RAZGOVARALI O RAZNIM TEMAMA: Od napada na Republiku Srpsku do progona Srba sa Kosova i Metohije
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom.
- U dugom i srdačnom razgovoru sa ministrom spoljih poslova Ruske Federacije Sergejom Lavrovom razmotrili smo bilateralne odnose, dogovorili dalje unapređenje ekonomske saradnje, učešće u zajedničkim projektima, i istovremeno analizirali političke odnose, sa željom za daljim unapređenjem komunikacije i saradnje u različitim forumima, organizacijama i institucijama na međunarodnom nivou.
- Istovremeno, razmotrili smo situaciju, pre svega političku, u regionu, u Bosni i Hercegovini, krizu koja je spolja izazvana, sa stalnim napadima na Republiku Srpsku.
- Ministra Lavrova sam obavestio i o unutrašnoj situaciji, posebno kada je u pitanju stanje na Kosovu i Metohiji i pokušajima stalnog progona našeg stanovništva sa vekovnih ognjišta, kao i ćutanja najvećeg dela međunarodne zajednice.
- Dogovoreno je da nastavimo da radimo na razvoju naših odnosa u različitim oblastima - napisao je Vučić.
