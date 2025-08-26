Politika

VUČIĆ I LAVROV RAZGOVARALI O RAZNIM TEMAMA: Od napada na Republiku Srpsku do progona Srba sa Kosova i Metohije

Новости онлине

26. 08. 2025. u 12:59

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom.

ВУЧИЋ И ЛАВРОВ РАЗГОВАРАЛИ О РАЗНИМ ТЕМАМА: Од напада на Републику Српску до прогона Срба са Косова и Метохије

Foto: Printskrin

- U dugom i srdačnom razgovoru sa ministrom spoljih poslova Ruske Federacije Sergejom Lavrovom razmotrili smo bilateralne odnose, dogovorili dalje unapređenje ekonomske saradnje, učešće u zajedničkim projektima, i istovremeno analizirali političke odnose, sa željom za daljim unapređenjem komunikacije i saradnje u različitim forumima, organizacijama i institucijama na međunarodnom nivou.

- Istovremeno, razmotrili smo situaciju, pre svega političku, u regionu, u Bosni i Hercegovini, krizu koja je spolja izazvana, sa stalnim napadima na Republiku Srpsku.

- Ministra Lavrova sam obavestio i o unutrašnoj situaciji, posebno kada je u pitanju stanje na Kosovu i Metohiji i pokušajima stalnog progona našeg stanovništva sa vekovnih ognjišta, kao i ćutanja najvećeg dela međunarodne zajednice.

- Dogovoreno je da nastavimo da radimo na razvoju naših odnosa u različitim oblastima - napisao je Vučić.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 2

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)

"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)