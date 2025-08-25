"KRAJNJE JE VREME" Šešelj otkrio šta država mora hitno da uradi

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj založio se za ukidanje finansiranja Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

Foto printskrin TV Prva

- Šta oni tamo izučavaju kolektivno? Nema u filozifiji kolektivnih istraživačkih napora - kazao je Šešelj.

Lider radikala je istakao da je filozifija toliko autentična i individualna da nema kolektivno rada na njoj.

- Društvena teorija? Da oni zajedno istražuju društvenu teoriju? Nema od toga ništa! Krajnje je vreme da se taj institut ukine - kazao je Šešelj za Informer TV.

(alo.rs)