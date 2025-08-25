BRUTALNA LAŽ N1 KAO ORUŽJE PROTIV SRBIJE! Kako je tajkunska N1 lagala o navodnoj smrti dečaka u Valjevu (VIDEO)
TELEVIZIJA N1 je plasirala vest da je u Valjevu jedan dečak navodno u teškom stanju, a potom i da je preminuo. Ustanovljeno da takav dečak uopšte ne postoji. Radi se o gruboj izmišljotini i smišljenoj laži koja se koristi kao brutalno oružje protiv države Srbije.
Dok su širili ovu izmišljenu tragediju, u isto vreme su se dešavali napadi na prostorije Srpske napredne stranke i policiju.
Javnost mora da se zapita: da li su te laži plasirane upravo da bi opravdale i prikrile nasilje?
Zašto su lagali?
Koji je motiv da se izmišlja smrt deteta koje nikada nije postojalo?
Odvratna i lažljiva kampanja usmerena je protiv države i naroda. Taj slučaj se nije dogodio, a blokaderska namera je bila jasna – da šire haos, mržnju i nestabilnost.
O ovom slučaju monstruoznih laži tajkunske televizije govorio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Jesu li se izvinili sa one strašne laži o dečaku u Valjevu? Jesu li se izvinili za te monstruozne laži, kojima su naterali ljude u Valjevu da uništavaju prostorije i umalo ubiju nekoga u prostorijama SNS-a, laži kakve je i Gebels teško mogao da smisli - naveo je on.
Ministar Zlatibor Lončar poručio na konferenciji za novinare je da je reč o opasoj i sramotnoj manipulaciji koja se ne sme tolerisati.
Jedno je sigurno – kada neko ovako brutalno laže, moramo se zapitati šta su sve još u stanju da urade protiv Srbije.
Preporučujemo
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)