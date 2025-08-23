Politika

VUČIĆ O LAŽIMA BLOKADERA: Jesu li se izvinili sa one strašne laži o dečaku u Valjevu? Nisam verovao da je moguće da ljudi tako nešto izmisle

В.Н.

23. 08. 2025. u 19:44

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se iz Uba osvrnuo se na sramne laži blokadera.

Foto: Printskrin

- Jesu li se izvinili sa one strašne laži o dečaku u Valjevu? Jesu li se izvinili za te monstruozne laži, kojima su naterali ljude u Valjevu da uništavaju prostorije i umalo ubiju nekoga u prostorijama SNS-a, laži kakve je i Gebels teško mogao da smisli. Ja nisam verovao mojim ljudima da to nije istina, pozivao sam sve moguće i proveravao, direktore bolnica, klinika... Nisam verovao da je moguće da ljudi tako nešto izmisle. Oni su sve slagali i znali su da lažu, samo su želeli da izazovu rat i sukobe na ulicama Srbije takvim nemirima i lažima - kaže Vučić o izmišljenoj priči blokadera i njihovih medija o dečaku koji je navodno ubijen na protestu blokadera u Valjevu, što se ispostavilo kao najmonstruoznija, potpuna laž.

