Politika

"DOŠLI SMO DA PODRŽIMO MIRNU SRBIJU" Bračni par iz Aranđelovca na skupu protiv blokada (VIDEO)

Novosti online

25. 08. 2025. u 00:06

BRAČNI par iz Aranđelovca na skupu protiv blokada.

ДОШЛИ СМО ДА ПОДРЖИМО МИРНУ СРБИЈУ Брачни пар из Аранђеловца на скупу против блокада (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Istakli su da su došli da podrže mirnu Srbiju.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova

RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova