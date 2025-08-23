VUČIĆ O POZIVU NA DEBATU SA BLOKADERIMA: Ne mogu da verujem da neko može da odbije poziv predsednika republike, nadam se da će da razmisle

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Uba osvruo se na poziv na debatu sa blokaderima.

Foto: Printskrin

- Na svih 49 lokacija koje su ponovljenje od prošli put je značajno veći broj ljudi. Preko 55.000 ljudi, po proceni policije već u 7, svakako će ići preko. Samo ovde u Ubu imate preko 1300 ljudi, neverovatno, u Obrenovcu, Zrenjaninu preko 3500 ljudi... Kruševac preko 3000. Tu ne možete da dovodite sa strane kad u svakom mestu imate skupove. Ljudi se oslobađaju, meni je važno da pozivamo one koji drugačije misle na dijalog. Ja ću to i dalje da radim. Ne mogu da verujem da neko može da odbije poziv predsednika republike u 5 minuta. Nadam se da će da razmisle, da će taj poziv da prihvate, ne samo za debatu, već za dijalog uopšte, jer ne postoji ništa važnije od dijaloga. Problemi ne mpogu da se rešavaju na bilo koji drugi način sem dijalogom. Nemam ništa protiv da oni to doživljavaju kao moju, našu slabost - naveo je Vučić na pitanje o svom pozivu na debatu upućenom blokaderima.