VUČIĆ U UBU SA GRAĐANIMA NA SKUPU PROTIV BLOKADA: LJudi se oslobađaju - Nikome nije potrebno nasilje (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić došao je u Ub gde su se okupili građani protiv blokada.

Vučić je dočekan gromoglasnim aplauzom, a najavio je plan i program za mere koje će biti predstavljene sutra.

- Ja verujem u dobro, časno i pošteno ophođenje srpske policije prema svima. Molio bih sve da pokažu veće poštovanje prema njoj, žensko je. Postoji služba unutrašnje komntrole koja će sve da ispita. Ako su postojale bilo kakve nepravilnosti to će biti svakome jasno i postojaće princip odgovornosti. Ako ne, ljudi će nastaviti da rade normalno kao i do sada, časno odgovorno i pošteno - rekao je Vučić na pitanje o optužbama NVO aktivistkinje Nikoline Sinđelić da je seksualno napastvovana od strane policije na protestu blokadera u Beogradu.

- Na svih 49 lokacija koje su ponovljenje od prošli put je značajno veći broj ljudi. Preko 55.000 ljudi, po proceni policije već u 7, svakako će ići preko. Samo ovde u Ubu imate preko 1300 ljudi, neverovatno, u Obrenovcu, Zrenjaninu preko 3500 ljudi... Kruševac preko 3000. Tu ne možete da dovodite sa strane kad u svakom mestu imate skupove. Ljudi se oslobađaju, meni je važno da pozivamo one koji drugačije misle na dijalog. Ja ću to i dalje da radim. Ne mogu da verujem da neko može da odbije poziv predsednika republike u 5 minuta. Nadam se da će da razmisle, da će taj poziv da prihvate, ne samo za debatu, već za dijalog uopšte, jer ne postoji ništa važnije od dijaloga. Problemi ne mpogu da se rešavaju na bilo koji drugi način sem dijalogom. Nemam ništa protiv da oni to doživljavaju kao moju, našu slabost - naveo je Vučić na pitanje o svom pozivu na debatu upućenom blokaderima.

Naredne subote skup u više od 100 gradova

- Nikome nije potrebno nasilje. Nigde u Srbiji nema nijednog incidenta. Ljudi su srećni što su se okupili, nikoga ne napadaju, nikoga ne mrze. Takvu energiju, a ne negativnu, ne mržlji, treba da negujemo i gajimo. Okupilo se možda i dvostruko više, sačekaćemo procene. Organizatori planiraju za sledeću subotu najveće skupove, u 100 gradova, polako to raste. Mir stabilnost, sigurnost, da se izborimo za Srbiju budućnosti. Srbiju koja će da sačuva sebe, ali da i ekonomski prosperitet i unutrašnji mir. Nije problem da se posvađamo, ali je problem ako nam stvari završavaju uništavanjem prostorija, premlaćivanjem ljudi i razbijanjem prostorija - naveo je Vučić.

Kaže da su zato ovi skupovi koji pozivaju na mir jako važni.

- Jesu li se izvinili sa one strašne laži o dečaku u Valjevu? Jesu li se izvinili za te monstruozne laži, kojima su naterali ljude u Valjevu da uništavaju prostorije i umalo ubiju nekoga u prostorijama SNS-a, laži kakve je i Gebels teško mogao da smisli. Ja nisam verovao mojim ljudima da to nije istina, pozivao sam sve moguće i proveravao, direktore bolnica, klinika... Nisam verovao da je moguće da ljudi tako nešto izmisle. Oni su sve slagali i znali su da lažu, samo su želeli da izazovu rat i sukobe na ulicama Srbije takvim nemirima i lažima - kaže Vučić o izmišljenoj priči blokadera i njihovih medija o dečaku koji je navodno ubijen na protestu blokadera u Valjevu, što se ispostavilo kao najmonstruoznija, potpuna laž.

O pozivu blokaderima za debatu i dijalog

- Moj poziv na dijalog je iskren, nije prvi. Molio sam ih u decembru, februaru, martu, uputio sam pisani poziv rektoru i nije hteo da se odazove. Kasnije se odazvao pozivu nekih stranaca, itekako. Moj poziv je otvoren, to ne mora da bude pred kamerama, iako sam dao tu mogućnost. Pred kamerama svim televizija u Srbiji. Da ih bude koliko god žele, troje, četvoro, petoro, iz raznih oblasti ne bi li lakše pokazali koliko su dominantni u svom znanju, ako jesu, a ja mislim da nisu. Želim da razmenjujemo argumente i siguran sam da ću ja nešto da naučim od njih, i to najiskrenije. Imaju priliku to da pokažu sada - rekao je Vučić.

Kaže da se ljudi brinu za Srbiju.

- Naše je da pokažemo pažnju i brigu prema njima. Polako, ali sigurno uspevamo - navodi Vučić.

- Polako stavljamo stvari pod punu kontrolu. Biće mnogih promena na različitim nivoima - naveo je on.

Kaže da je dijalog uvek potreban, da su njemu najpreči građani Srbije i da sam njima mora da razgovara.

- Moj poziv je za njih stalno otvoren - dodaje on o pozivu blokaderima.

Kaže da će Srbija biti uz naš narod u Republici Srpskoj i da je zabrinut zbog tamošnje situacije.

Predsednik je prokomentarisao i stanje Darka Glišića.

- Došao bi da je mogao. Nije mogao nikako. Uplašili su se da možda mora da se vrati u bolnicu u Beograd, ali su lekari rekli da može još da ostane. Nadam se brzom oporavku, nije to tako jednostavno kako on misli - naveo je Vučić.

Kaže da je Valjevo jedan od 5 ili 6 gradova koji su najviše napredovali u vreme Srpske napredne stranke.

O lažima opozicionih medija

- To su ljudi koji su izmislili da je maloletno dete poginulo zato što ga je policija tukla. Ako tako nešto ste u stanju da izmislite, šta je drugo važno kako će da kažu. Ako ste to mogli otvoreno da slažete i da ceo dan to radite, pred proteste, ne biste li izazvali krvoproliće, pa šta onda drugo da očekujem. Važno je da li je narod zadovoljan, ne da li su oni zadovoljni - navodim Vučić o opozicionim medijima kojima ovih dana ne odgovaraju ni najavljene ekonomske mere.

O ekonomskim merama za građane

- Na svim proizvodima će se osetiti, pre svega prehrambenim, kućna higijena, ono što je najvažnije za potrošačku korpu. Ali nije samo to. Neko bi rekao da su to socijalne mere, ali mi radimo i prave ekonomske mere. Da bismo pomogli proizvođačima, dobavljačima, a da pri tome ne diramo u male trgovce. Samo 4 najveća trgovca u Srbiji kontrolišu 53% ukupnog prometa. Ovo će se odnositi na 24 najveća, na preko 70% trgovinskih lanaca i imaće ograničenu maržu. Ne možete da imate u Srbiji 45% maržu, a da u nekim zemljama idete i sa maržom od 25% i da vam to odgovara. Nismo mi najpametniji na svetu, ali nismo ni najgluplji. Borićemo se za naše građane i mislim da će ljudi to osetiti u svojim novčanicima, d aje to ono što je za njih najvažnije. Mislim da će ljudi biti zadovoljni. Ima tu još mnogo stvari. Imamo večeras još pregovora. Kamate za kredite će biti izvanredno povoljne, videćemo da to ne bude samo za siromašne, već i za srednji sloj. Neke mere će biti na 6 mdeseci, a onda donosimo zakone do kraja godine. Mnogo zakona treba po tom pitanju da donesemo, a ove mere će da budu da može da se prođe cela jesen i cela zima - naveo je Vučić.

- Moramo da budemo na strani običnog naroda, a ne bilo kojih stranaca - dodaje on.

Podsetimo, širom Srbije na čak 75 mesta okupili su se obični građani protiv blokada. U pitanju su obični ljudi, koji su ustali protiv blokada koje im već nekoliko meseci narušavaju normalan život. Građani žele da im se vrati ono što je najvrednije za njih, a to je njihov život koji su im ukinuli, pravo na život koje su im zabranili. Žele normalno da se kreću, uče, rade...