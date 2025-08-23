KOLO NA SKUPU U ČOKI PROTIV BLOKADA: Meštani pokazali kako izgleda pristojna Srbija
MEŠTANI Čoke okupili su se danas i poslali jasnu poruku da im je dosta blokada i da će se pristojna Srbija igrom i osmehom boriti protiv nasilja i blokada.
- Moja poruka je budimo ljudi, ne treba nam to nasilje - poručuju građani
- Želimo da normalno živimo, ne želimo blokade, jer ovo je naša Srbija, živela Srbija-
samo je jedna od mnogobrojnih poruka meštana Čoke.
Sve detalje o okupljanjima građana protiv blokada širom Srbije pratite u našem blogu uživo
