KOLO NA SKUPU U ČOKI PROTIV BLOKADA: Meštani pokazali kako izgleda pristojna Srbija

Dimitrije Krsmanović

23. 08. 2025. u 19:16

MEŠTANI Čoke okupili su se danas i poslali jasnu poruku da im je dosta blokada i da će se pristojna Srbija igrom i osmehom boriti protiv nasilja i blokada.

КОЛО НА СКУПУ У ЧОКИ ПРОТИВ БЛОКАДА: Мештани показали како изгледа пристојна Србија

Foto: Printskrin

- Moja poruka je budimo ljudi, ne treba nam to nasilje - poručuju građani

- Želimo da normalno živimo, ne želimo blokade, jer ovo je naša Srbija, živela Srbija-

samo je jedna od mnogobrojnih poruka meštana Čoke.

