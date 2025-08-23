BRNABIĆEVA O LICEMERJU BLOKADERA: Uz salvu uvreda odbijaju poziv predsednika Srbije - Kada vide stranca: zagrljaji, suze radosnice...
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić komentarisala je na svom zvaničnom Iks profilu blokadere i njihovo licemerje.
"Blokaderi uz salvu uvreda odbijaju poziv predsednika Srbije, Aleksandra Vučića
Preporučujemo
RAZLOZI ZBOG KOJIH SU BLOKADERI HISTERIČNO ODBILI VUČIĆEV POZIV NA DEBATU?
23. 08. 2025. u 09:03
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)