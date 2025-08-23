Politika

BRNABIĆEVA O LICEMERJU BLOKADERA: Uz salvu uvreda odbijaju poziv predsednika Srbije - Kada vide stranca: zagrljaji, suze radosnice...

В.Н.

23. 08. 2025. u 10:01

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić komentarisala je na svom zvaničnom Iks profilu blokadere i njihovo licemerje.

FOTO: tANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

"Blokaderi uz salvu uvreda odbijaju poziv predsednika Srbije, Aleksandra Vučića

na javnu debatu. Isti ti blokaderi kada vide stranca: zagrljaji, suze radosnice i najtoplije emocije", napisala je Brnabićeva na Iksu. 

