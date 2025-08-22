ĐURIĆ SA KINESKIM AMBASADOROM: Veoma cenimo principijelan stav Kine po pitanju KiM
MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao je s ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom kojem je preneo da Srbija veoma ceni principijelan stav te zemlje po pitanju Kosova i Metohije.
-Cenim današnju razmenu mišljenja sa ambasadorom Li Mingom o mogućnostima za dalje proširenje našeg strateškog partnerstva i diverzifikaciju naše saradnje, naveo je Đurić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Ministar je dodao i da je iskoristio priliku da ponovi da Srbija visoko ceni "principijelan stav kineskih prijatelja" o Kosovu i Metohiji i njihovu čvrstu podršku na međunarodnoj sceni.
(sputnikportal.rs)
