ĐURIĆ SA KINESKIM AMBASADOROM: Veoma cenimo principijelan stav Kine po pitanju KiM

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

22. 08. 2025. u 18:46

MINISTAR spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao je s ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom kojem je preneo da Srbija veoma ceni principijelan stav te zemlje po pitanju Kosova i Metohije.

Foto MSP

-Cenim današnju razmenu mišljenja sa ambasadorom Li Mingom o mogućnostima za dalje proširenje našeg strateškog partnerstva i diverzifikaciju naše saradnje, naveo je Đurić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ministar je dodao i da je iskoristio priliku da ponovi da Srbija visoko ceni "principijelan stav kineskih prijatelja" o Kosovu i Metohiji i njihovu čvrstu podršku na međunarodnoj sceni.

(sputnikportal.rs)

