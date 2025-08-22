Politika

Srpska lista o odluci CIKa da ne verifikuje njihove kandidate za gradonačelnike i odbornike

Dragana ZEČEVIĆ

22. 08. 2025. u 09:50

KANDIDATI Srpske liste za gradonačelnike i odbornike su ispunili sve zakonske uslove da bi se našli na glasačkim listićima za izbore 12 oktobra.

Српска листа о одлуци ЦИКа да не верификује њихове кандидате за градоначелнике и одборнике

foto d.z.

Ovo je jutros na konferenciji za novinare u sedištu Srpske liste istakao Igor Simnić potpredsednik Srpske liste povodom odluke CIK Kosova da ne verifikuje ovu liste i njene kandidate za gradonačelnike i odbornike za predstojeće lokalne izbore na KiM zakazane za 12 oktobar.

- Naši pravnici razmatraju šta može da se uradi jer je toliko laži i uvreda da je to nedopustvo a sa druge strane imajući u vidu šta se dešava srpskom narodu da se ljudi hapse bez ikakvog osnova, pritvaraju, da se osuđuju na višegodišnje kazne bez ikakvog osnova,pa se postavlja pitanje da li je pravna borba dovoljna-opomenuo je Simić koji je na pitanje što Srpsku listu tzv prištinske vlasti nazivaju terorističkom odgvorio da su u pitanju radnje koje ugrožavaju sva osnovna ljudska prava Srba i njihovih predstavnika dok je dr Zlatan Elek predsednik Srpske lista upozorio na nereakciju međunarodne zajednice odnosno ukazao da njihova saopštenja neće ništa pomoći.On je ukazao da je neophodna jasna i efikasna reakcija međunaordne zajednice ukoliko im je cilj da zaustave eskalatorne poteze Aljbina Kurtija i naveo da „neko ne može da oprosti Srpskoj listi koja nije glasala za kandidata Pokreta Samoopredeljenje u tzv Skupštini Kosova za predsednika parlamenta, odnsono što ni pedeset i peti put nije izabrana Aljbuljena Hadžiju za predsednicu tzv Skupštine Kosova.

