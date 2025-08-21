KURTI ŽELI DA SPREČI UČEŠĆE SRPSKE LISTE NA IZBORIMA: "CIK nije izvršila sertifikaciju naših kandidata za gradonačelnike i odbornike"
SRPSKA lista obaveštava javnost da, iako su ispunjeni svi zakonski uslovi, Centralna izborna komisija nije izvršila sertifikaciju naših kandidata za gradonačelnike i odbornike.
Saopštenje Srpske liste prenosimo u celosti:
Srpska lista obaveštava javnost da, iako su ispunjeni svi zakonski uslovi, Centralna izborna komisija nije izvršila sertifikaciju naših kandidata za gradonačelnike i odbornike. Ovakva odluka doneta je uprkos činjenici da je nadležna Kancelarija za sertifikaciju potvrdila da svi kandidati Srpske liste u potpunosti ispunjavaju zakonske kriterijume.
Smatramo da je reč o još jednom primeru političke diskriminacije i inženjeringa kojim Aljbin Kurti nastoji da spreči učešće Srpske liste, istovremeno favorizujući sebi bliske kvazi srpske partije.
Ovakvo ponašanje predstavlja težak udarac vladavini prava i dokaz je da međunarodna zajednica, i posle više od dve decenije, nije uspela da uspostavi pravedan i demokratski sistem, a da njeni pozivi Kurtiju na poštovanje zakona i prava srpskog naroda se apsolutno ne uzimaju za ozbiljno što bi, verujemo trebalo da bude poziv za njihovu ozbiljnu reakciju.
Svestan da on i njegovi poslušnici iz srpskih redova nemaju podršku srpskog naroda, Kurti otvoreno krši sopstvene zakone i pravila kako bi oslabio Srpsku listu odnosno razbio jedinstvo srpskog naroda zahvaljujući kojem Srbi predstavljaju politički faktor na ovim prostorima.
Srpska lista ostaje dosledna interesima srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i nastaviće da se bori za njegova prava i opstanak, uprkos svim pritiscima i nepravdama. Ova Kurtijeva odluka će nam biti podstrek da se još jače i odlučnije borimo za pravo Srba da biraju sebi odbornike i gradonačelnike ali ne one koje im Kurti servira.
Ovim povodom Srpska lista će sutra održati konferenciju za medije na kojoj ćemo detaljnije govoriti o ovoj skandaloznoj, protivzakonitoj i antisrpskoj odluci.
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)