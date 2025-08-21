Politika

KURTI ŽELI DA SPREČI UČEŠĆE SRPSKE LISTE NA IZBORIMA: "CIK nije izvršila sertifikaciju naših kandidata za gradonačelnike i odbornike"

Dimitrije Krsmanović

21. 08. 2025. u 19:00

SRPSKA lista obaveštava javnost da, iako su ispunjeni svi zakonski uslovi, Centralna izborna komisija nije izvršila sertifikaciju naših kandidata za gradonačelnike i odbornike.

Saopštenje Srpske liste prenosimo u celosti:

Srpska lista obaveštava javnost da, iako su ispunjeni svi zakonski uslovi, Centralna izborna komisija nije izvršila sertifikaciju naših kandidata za gradonačelnike i odbornike. Ovakva odluka doneta je uprkos činjenici da je nadležna Kancelarija za sertifikaciju potvrdila da svi kandidati Srpske liste u potpunosti ispunjavaju zakonske kriterijume.

Smatramo da je reč o još jednom primeru političke diskriminacije i inženjeringa kojim Aljbin Kurti nastoji da spreči učešće Srpske liste, istovremeno favorizujući sebi bliske kvazi srpske partije. 

Ovakvo ponašanje predstavlja težak udarac vladavini prava i dokaz je da međunarodna zajednica, i posle više od dve decenije, nije uspela da uspostavi pravedan i demokratski sistem, a da njeni pozivi Kurtiju na poštovanje zakona i prava srpskog naroda se apsolutno ne uzimaju za ozbiljno što bi, verujemo trebalo da bude poziv za njihovu ozbiljnu reakciju. 

Svestan da on i njegovi poslušnici iz srpskih redova nemaju podršku srpskog naroda, Kurti otvoreno krši sopstvene zakone i pravila kako bi oslabio Srpsku listu odnosno razbio jedinstvo srpskog naroda zahvaljujući kojem Srbi predstavljaju politički faktor na ovim  prostorima.

Srpska lista ostaje dosledna interesima srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i nastaviće da se bori za njegova prava i opstanak, uprkos svim pritiscima i nepravdama. Ova Kurtijeva odluka će nam biti podstrek da se još jače i odlučnije borimo za pravo Srba da biraju sebi odbornike i gradonačelnike ali ne one koje im Kurti servira.

Ovim povodom Srpska lista će sutra održati konferenciju za medije na kojoj ćemo detaljnije govoriti o ovoj skandaloznoj, protivzakonitoj i antisrpskoj odluci.

