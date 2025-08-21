"TAKO JE, PICULA, TO NAM RECI" Brnabićeva: Mi nećemo da se izvinjavamo za Oluju; U tu uniju koju ti predstavljaš Srbija ne želi

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na društvenoj mreži "X" na izjavu Tonina Picule, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, koju je preneo N1, a gde on navodi kako za ovakvu Srbiju nema mesta u Evropskoj uniji.

"Tako je, Picula! To nam reci. Još samo da nam i EU potvrdi reči čoveka koji na godišnjicu najvećeg etničkog čišćenja na evropskom tlu u poslednjih 80 godina, objavljuje fotografiju sa puškom u ruci, ponosan što je i lično učestvovao u tom zločinu. Nego, da ne držim Piculu u neizvesnosti, evo odmah odgovor: U tu uniju koju Picula predstavlja, Srbija NE ŽELI. Ta unija koju Picula predstavlja je mnogo više UU od EU. Mi nećemo da se izvinjavamo za Oluju, hoćemo da se poklonimo senima na najvećem stratišu srpskog naroda, u Jasenovcu, a što njegova Hrvatska (koja, valjda, baštini sve evropske vrednosti) ne dozvoljava, nećemo da ćutimo i pognemo glavu dok stotine hiljada ljudi u Zagrebu skandira ustaški pozdrav „Za dom spremni“. Ali nije Picula EU, iako želi da se predstavi da jeste. Picula je, sve više, problem iste te EU, a ne naš", napisala je Brnabićeva na Iksu.

