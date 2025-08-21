"SAD JE DOSTA!" Građani protiv blokada jasno poručili - Nećemo nasilje, više nećemo da ćutimo! (VIDEO)
GRAĐANI protiv blokada koji su juče izašli na ulice u 50 gradova širom Srbije, poslali su poruku da je novo okupljanje u subotu u 18.30 sati, ali u 80 gradova.
Građani su svojim jučerašnjim okupljanjima širom Srbije jasno pokazali da su protiv blokada, i da žele nazad pravo koje im je oduzeto - pravo na normalan život.
- Trpimo 9 meseci. Trpimo blokirane ulice, blokirane bolnice, blokirane živote. A sada je dosta! Srbija se ne sme vući u nasilje. Nećemo više da ćutimo. Nećemo da trpimo teror manjine nad većinom. Vreme je da kažemo - hoću moj život nazad! Vratite mi moju Srbiju - poručuju u videu građani protiv blokada.
Više o jučerašnjim skupovima širom Srbije čitajte KLIKOM OVDE!
