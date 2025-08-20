GRAĐANI PLANDIŠTA PROTIV BLOKADA: Neću da mi niko oduzima pravo na normalan život

VELIKI broj stanovnika Plandišta okuio se da da podršku akciji "Građani protiv blokada".

Foto Novosti

Hoću da radim i živim od svog rada. Hoću da planiram svoje sutra. Neću da mi niko oduzima pravo na normalan život.

Ceo život smo radili da bi danas uživali. Želimo red, rad i poštovanje. Ne želimo blokade i rušenje naše Srbije.