Politika

GRAĐANI PLANDIŠTA PROTIV BLOKADA: Neću da mi niko oduzima pravo na normalan život

В. Н.

20. 08. 2025. u 19:48

VELIKI broj stanovnika Plandišta okuio se da da podršku akciji "Građani protiv blokada".

ГРАЂАНИ ПЛАНДИШТА ПРОТИВ БЛОКАДА: Нећу да ми нико одузима право на нормалан живот

Foto Novosti

Hoću da radim i živim od svog rada. Hoću da planiram svoje sutra. Neću da mi niko oduzima pravo na normalan život.

Ceo život smo radili da bi danas uživali. Želimo red, rad i poštovanje. Ne želimo blokade i rušenje naše Srbije.

