MALI IĐOŠ: Građani protiv blokada žele normalan život (VIDEO)

В. Н.

20. 08. 2025. u 19:21

MEŠTANI Malog Iđošalj okupili su se ispred Opštine kako bi se priključili protestu protiv blokada koji se održava u %0 mesta u Srbiji.

Foto Novosti

Oni kao i njihove komšije žele samo mir i normalan život.

Mi smo obični ljudi. Želimo mir i slobodu i mi smo protiv blokada.

