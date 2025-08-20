Politika

"ŽELIMO DA SE VRATIMO NORMALNOM ŽIVOTU!" Titel ustao protiv blokada (VIDEO)

В.Н.

20. 08. 2025. u 19:19

VELIKI broj građana Titela ustao je večeras protiv blokada.

Foto: Novosti

- Želimo da se vratimo normalnom životu! Želimo da učimo, normalno radimo - navode građani Titela. 

Pogledajte šta poručuju: 

